Arbeiter beinahe von Riesenrad erschlagen

So sollte es nicht aussehen: Das fast vollständig aufgebaute Riesenrad auf dem Albisgüetli dreht sich hin und her, Metallstangen prallen aufeinander und mittendrin befindet sich ein angeseilter Arbeiter. Er klammert sich an die schon fixierten Eisenstangen und hofft, dass das Rad bald zum Stillstand kommt.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Der Vater eines Leser-Reporters hat den Zwischenfall mit der Kamera festgehalten: «Er arbeitet in der Nähe und ging in der Pause aufs Gelände, um zu sehen, welche Bahnen schon aufgebaut sind. Völlig unerwartet schwebte plötzlich ein Mann in Lebensgefahr.» Ein Arbeiter vor Ort habe dem Vater dann gesagt, dass das eine Katastrophe sei.

Es war ein Manipulationsfehler

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt, dass es am Donnerstag im Vorfeld zum Zürcher Knabenschiessen zu einem Zwischenfall beim Aufbau des grössten Riesenrads der Schweiz gekommen ist. Verletzt worden sei dabei aber niemand.

Laut den Organisatoren des Knabenschiessens handelte es sich um einen Manipulationsfehler. «Ein Bolzen steckte nicht korrekt, worauf sich das Metallgestänge lösen konnte», sagt Platzmeister Heinz Büttler. Der Arbeitsvorfall, der in einem Moment der Unvorsichtigkeit geschehen sei, habe keine Auswirkungen auf die Sicherheit der Anlage. «Das Riesenrad konnte repariert werden. Es hängen bereits die ersten Kabinen dran.»

(tam)