Flammen schlagen aus Dachstock

In Uster ZH ist ein Bauernhaus am Sonntagmorgen in Brand geraten. Leser-Reporter-Videos zeigen, wie Flammen aus dem Dachstock schlagen. «Die Pferde, die vor dem Haus auf der Weide sind, gerieten in Panik», schildert der Leser, der den Brand von seiner Wohnung aus entdeckt hat. Mädchen hätten später die Tiere beruhigen können.



Gemäss Angaben der Kantonspolizei Zürich konnten sich die Bewohner rechtzeitig aus dem Haus retten. Auch seien keine Tiere zu Schaden gekommen.

Die Meldung ist bei der Polizei am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr eingegangen. Über die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt. Die Polizei will im Verlauf des Tages weiter informieren.



Das Haus wurde beim Brand erheblich zerstört. (Quelle: Leser-Reporter)

