Nach dem Grossbrand in der Nähe des Zürcher Hauptbahnhofs läuft der Verkehr zu Wochenbeginn problemlos. Auch Rauch- und Feuergeruch sind verschwunden. Hinter den Kulissen aber geht die Arbeit erst richtig los.

«Tonnenweise Schutt»

Am Montagmittag hat Schutz & Rettung das letzte Tanklöschfahrzeug vom Einsatzort abgezogen, wie die Organisation via Twitter mitteilte. «In den Gebäuden liegt tonnenweise Schutt. Es kann noch immer sein, dass sich darunter Glutnester befinden», sagt Roland Portmann, Mediensprecher von Schutz & Rettung.

Man habe jedoch nach einer erneuten Beurteilung entschieden, die Brandwache vor Ort abzuziehen. «Sollten trotzdem noch weitere Glutnester entdeckt werden, sind wir schnell wieder vor Ort.» Insgesamt seien rund 200 Personen am Einsatz beteiligt gewesen. Weiterhin gesperrt ist der Strassenabschnitt vor dem Gebäude am Bahnhofquai.

Mietvertrag bereits abgeschlossen

Neben der Brandursache, die Gegenstand der Ermittlungen ist, klärt die Hausbesitzerin die versicherungstechnischen Details und die Situation mit den vorgesehenen Mietern ab. Der Gebäudekomplex befand sich zum Zeitpunkt des Brandes in Renovation, er stand also leer.

#Grossbrand #Bahnhofplatz

Unser letztes Einsatzelement (#Tanklöschfahrzeug) haben wir soeben abgezogen (#Brandwache vor Ort, um bei Glutnestern unter Schutt sofort intervenieren zu können). Unsere #Logistik sorgt dafür, dass von SRZ am Bahnhofplatz nichts mehr übrig bleibt 💪 ^po pic.twitter.com/6uuJ3ZQnN7 — Schutz & Rettung ZH (@SchutzRettungZH) 27. August 2018

Vermietet sind die Räume aber bereits. Mit dem Co-Working-Anbieter No18 etwa besteht für die Zeit danach, also ab Ende 2019, bereits ein Mietvertrag. «Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Wir klären mit Hochdruck alles ab», sagt Vasco Cecchini, Leiter Unternehmenskommunikation der PSP Swiss Property, der die Liegenschaften gehören.

Grossbrand von Geschäftsgebäude beim Zürcher Hauptbahnhof

Brandermittler im Einsatz, Zeugen werden gesucht

Cecchini hat vom Brand unmittelbar am Samstag erfahren. «Der Schock war gross, wir sind aber sehr erleichtert, dass es glücklicherweise zu keinem Personenschaden kam, mit Ausnahme eines Polizisten, der ein Hörtrauma erlitt.» Von weiteren Verletzten hatten die Rettungskräfte nach eigenen Angaben vom Samstag keine Kenntnis.

Abgeklärt werden müssen in den nächsten Wochen auch denkmalschützerische Aspekte. Die Gebäude aus der Belle Epoque sind im kommunalen Inventar für Denk- und Heimatschutz erfasst, also jenem der Stadt Zürich.

Noch nicht beziffert ist der Sachschaden. Die Brandursache ist ebenfalls noch unklar. Die Untersuchungen führen die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, Detektive der Stadtpolizei sowie Brandermittler der Kantonspolizei durch. Die Polizei sucht noch immer Zeugen.



Drohnenaufnahmnen der Polizei sowie Augenzeugenvideos der Explosionen. (Video: Tamedia)

McDonald's geräumt

Wegen des Löscheinsatzes musste auch die McDonald's-Filiale am Bahnhofplatz geräumt werden: «Die Sicherheit steht bei uns an erster Stelle», sagt Sprecherin Béatrice Montserrat. So habe man «umgehend nach dem Alarm die Gäste und Mitarbeitenden sicher aus dem Restaurant gebracht. Das Restaurant öffneten wir erst am Sonntagmorgen nach der Freigabe des Gebiets durch die Behörden wieder.»

Wie hoch die Umsatzeinbussen wegen der Schliessung waren, gibt das Unternehmen nicht bekannt. Man habe jedoch am Samstag die Öffnungszeiten der Filiale an der Löwenstrasse, die sonst früher geschlossen hätte, anpassen können und Kunden via Social Media darüber informiert.

(gwa/sda)