Welpe nicht in der Tasche, das kostet 100 Franken

Gerade mal zwölf Wochen war der Jack Russell Terrier Sammy alt, da ging J. H.* zum ersten Mal in Winterthur mit ihm Busfahren: «Er war etwas verängstigt und zappelte.» Darum stieg sie mit dem anderthalb Kilogramm schweren Hund unter dem Arm in den Bus ein: «Ich wollte ihn wieder in meine Tasche tun, sobald ich am Platz war.» Doch dann sei schon eine Kontrolleurin auf sie zugekommen.

«Ich habe ihr noch erklärt, dass es ein Welpe sei, und sie gefragt, ob sie dafür kein Verständnis habe.» Das schien die Kontrolleurin nicht zu interessieren: «Ich erhielt einen Zuschlag von 100 Franken, weil der Hund nicht in der Tasche war.» Dabei hatte sich H. im Voraus informiert: «Kleine Hunde dürfen in einer Tasche gratis mitreisen. Ansonsten muss man ein Ticket lösen.»

«Ich hatte keine reguläre Hundetasche dabei»

Bemängelt worden sei auch die Tasche selbst: «Ich hatte keine reguläre Hundetasche, sondern eine normale Ledertasche.» In diese passe das Tier aber wunderbar rein: «Zudem steht auf der ZVV-Seite nirgends geschrieben, dass man eine spezielle Hundetasche brauche.»

Sie habe beim ZVV bereits schriftlich reklamiert: «Der Zuschlag ist vielleicht sachlich gerechtfertigt, unverschämt ist das trotzdem.» Die Kontrolleure sollten lieber ein Auge auf Leute haben, die ihre Füsse auf die Sitze tun oder Bierflaschen liegen lassen.

Beschwerde beim Kundendienst

ZVV-Sprecher Thomas Kellenberger kann aus Datenschutzgründen zum Vorfall nichts sagen. Eine Beschwerde beim Kundendienst sei aber empfehlenswert: «Dann kann man anhand des Berichts, den die Kontrolleurin erstellt hat, dem Sachverhalt nachgehen.»

Im Normalfall beobachten die Kontrolleure die Situation vor Ort und schätzen diese nach ihrem Ermessen ein: «Unsere Kontrolleure entscheiden anhand der Vorschriften.» Ein Zuschlag von 100 Franken sei aber nichts Aussergewöhnliches und schweizweit Standard.

Hund, der nicht in Tasche ist, braucht Ticket

Die Richtlinien zur Mitnahme eines Hundes in einem öffentlichen Verkehrsmittel sind laut Kellenberger seit Dezember national einheitlich geregelt. So dürfen Hunde bis 30 Zentimeter Schulterhöhe, Katzen und ähnliche zahme Kleintiere in Taschen, Körben und anderen geeigneten Behältern gratis mitreisen. Wie die Tasche genau aussehen soll, sei hingegen nicht definiert.

«Wird der Hund während der Fahrt aus dem Behälter genommen, muss man für ihn ein ermässigtes Ticket für die jeweilige Fahrt lösen», so Kellenberger. Dasselbe Ticket müsse auch für Hunde gelöst werden, die grösser als 30 Zentimeter sind und nicht in einem geeigneten Behälter mitgenommen werden können. «Für regelmässige Fahrten mit einem grossen Vierbeiner lohnt sich daher das Hunde-GA. Das kostet im Jahr 805 Franken.»





