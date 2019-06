«Er brachte mir den Kopf in einem Plastiksack»

«Ich bin einfach nur traurig. So etwas ist rücksichtslos und kriminell», sagte Eric Pauli von Recycleart, als er herausgefunden hat, dass seine rund zwei Meter hohe Hulk-Figur geköpft wurde. Die Figur mit einem Wert von 12 600 Franken war beim Wohn- und Pflegezentrum Tertianum Letzipark ausgestellt. Vom Kopf des Superhelden fehlte jede Spur. Aufgrund des 20-Minuten-Berichts und eines Finderlohns von 1000 Franken meldete sich kurze Zeit später jemand bei bei Pauli.

«Ein junger Mann hat angerufen und gesagt, er habe den Kopf in einem Park gesehen», sagt Pauli. Er habe ihn daraufhin gebeten, den Kopf holen zu gehen, was der junge Mann getan habe. «Ich fand die ganze Sache etwas unglaubwürdig», erzählt Pauli. Er glaubt nicht, dass der Mann den Kopf gefunden, sondern ihn gestohlen habe. «Für die Übergabe habe ich mit dem jungen Mann ein Treffen am vergangenen Donnerstag vereinbart», erklärt Pauli.

In die Falle getappt

Als Übergabeort wurde der Letzipark gewählt. Pauli: «Als ich beim Manor war, kam mir ein junger Mann entgegen. Er war etwa 17 oder 18 Jahre alt.» Er hatte eine grosse Tasche bei sich, in der sich Hulks Kopf befand.

Der junge Mann packte diesen aus und übergab ihn seinem Besitzer. Zur Auszahlung der 1000 Franken Finderlohn kam es aber nicht. «Zwei Polizisten waren ebenfalls im Letzipark und verhafteten den jungen Mann.» Die Stadtpolizei Zürich bestätigt, dass der Mann zur Überprüfung mitgenommen und befragt worden sei. Die Ermittlungen würden noch laufen.

(maz)