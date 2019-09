Was lohnt sich an Zürich? Der Ausflug nach Konstanz

Zürich wird bei chinesischen Touristen als Feriendestination immer beliebter. Die Anzahl chinesischer Touristen ist gemäss Statistik in den letzten zehn Jahren gestiegen. 2009 waren es noch 50'000 Touristen, im Jahr 2018 bereits 217'000.

Zum Anstieg tragen auch chinesische Reiseanbieter, Medien und Reiseblogger bei. Sie rühren für die Limmatstadt fleissig die Werbetrommel. So schwärmen sie in ihrer Reiseziel-Beschreibung für die «atemberaubenden Berglandschaften um den Zürichsee», die «märchenhaften Strassen und Gassen» sowie die «romantische Atmosphäre in der Innenstadt». Aber was wird sonst noch über Zürich und die Region geschrieben?

Das mögen Chinesen an Zürich

Dass man die Stadt zu Fuss erkunden kann, loben die chinesischen Touristen. Der Lindenhof bietet gemäss chinesischen Reiseblogs nicht nur eine hervorragende Aussicht auf die Zürcher Innenstadt. Auch sind die Chinesen von den Pétanquespielern begeistert, die sich die Zeit mit dem französischen Boule-Spiel vertreiben. Die berühmten Chagall-Kunstwerke in der Fraumünster-Kirche werden ebenso als Highlight angepriesen.

Auch das Trendquartier Zürich-West ist für die Chinesen ein Muss. Im Reiseblog erzählen sie, dass das frühere Industriegebiet vor allem für Künstler bekannt ist. Da die Chinesen modisch gern dem Trend nachgehen, fühlen sie sich bei den vielen Concept-Stores und den Designerläden sichtlich wohl.

Ausflüge ausserhalb von Zürich

Natürlich sind die Chinesen auch immer für Schnäppchen zu haben. So empfiehlt eine Chinesin in ihrem Reiseblog nach Konstanz günstig shoppen zu gehen – so wie es Schweizer Einkaufstouristen tun. Anschliessend könne man den Tag in der Konstanzer Altstadt oder am See ausklingen lassen.

Auch ist den Chinesen die Seegemeinde Rapperswil nicht entgangen, die im Osten wegen der vier Rosengärten als die «Rosenstadt» betitelt wird. Da Rapperswil sich am anderen Ende des Zürichsees befindet, raten Reiseblogs, die mittelalterliche Stadt mit ihren kleinen Gässchen unbedingt zu besuchen.

Transportmittel

Laut den Chinesen funktionieren öffentliche Verkehrsmittel in der Schweiz «einwandfrei». Auf Reiseblogs wird geraten, einen Swiss Travel Pass zu kaufen, mit dem chinesische Touristen zum halben Preis mit Zügen, öffentlichen Bussen und Schiffen im ganzen Land herumfahren können. Auch, dass der Flughafen in der Nähe der Stadt Zürich ist, vereinfache vieles. Somit können die Chinesen auch nur für einen kurzen Abstecher nach Zürich, was sie laut chinesischen Medien auch gern mal machen.

Das sagt Zürich Tourismus

Ueli Heer, Sprecher von Zürich Tourismus, sagt, dass es verschiedene Gründe gebe, warum immer mehr Chinesen nach Zürich kommen. So gab es in der Vergangenheit mehr Gruppenreisen, heutzutage gibt es mehr Individualtourismus. Junge Chinesen würden sich zunehmend getrauen, allein zu reisen, da sie vermehrt auch Englisch sprechen können. Dies habe auch mit einem wachsenden Mittelstand in China zu tun.

Zürich als beliebtes Reiseziel für Chinesen sei auch darauf zurückzuführen, dass sich die Limmatstadt von einer Businessstadt zu einer Freizeitdestination entwickelt habe. «Auch ist Zürich für viele Chinesen eine Wunschstadt, da es klein und übersichtlich ist.» Zürich verfüge nicht über die Touristenattraktion, sondern sei als Stadt in die Natur eingebettet und biete Zugang zur ganzen Schweiz, was Zürich noch attraktiver mache.

Zürich biete als sogenannte Boutique-Stadt zahlreiche Angebote auf kleinstem Raum. Museen, Stadtführungen, Gastronomie und Hotellerie gebe es auf hohem Niveau, so Heer. «Dass sie unter anderem auch als die teuerste Stadt der Welt angesehen wird, schreckt die Chinesen jedoch nicht ab», sagt Heer. Shopping in den Luxusläden sei im Vergleich zu China sogar billig. Dazu gehören vor allem Uhren, Schmuck, Markenkleidung und Souvenirs.

