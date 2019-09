«So etwas habe ich noch nie erlebt»

Viermal in der Woche führt der Coop-Mitarbeiter Hawkar Saeed (24) seine beiden Papageien Schuschu und Tutu (beide zwei Jahre alt) aus. Zuletzt war er mit ihnen im Bus zwischen Wetzikon und Bäretswil unterwegs. Nun besuchte er den Zürcher Hauptbahnhof, sehr zur Freude von Clara M.* (21).

Das Trio besuchte die Verkäuferin im Interdiscount. «Ich habe gerade einen Kunden bedient, da sah ich die beiden Papageien.» Sie habe es kaum abwarten können, zu den Tieren zu gehen und sie zu streicheln.

«Der Besitzer erlaubte es mir, sie auf den Arm zu nehmen», sagt M. «Das war unglaublich süss.» Die Papageien seien sehr lieb gewesen, hätten kaum einen Mucks gemacht und in der Gegend herumgeschaut. «Am Zürcher Hauptbahnhof muss man mit allem rechnen, aber das habe ich nicht erwartet», so M.

So ungewöhnlich die Begegnung von M. mit Schuschu und Tutu war, so gewöhnlich sei eine Reise zum Shopville am Zürcher Hauptbahnhof für Saeed und seine Papageien. «Wenn ich freihabe und das Wetter schön ist, nehme ich die Papageien eigentlich überall mit. Frische Luft tut ihnen gut.»

Als der Wetziker den Interdiscount betrat, hätten die Leute «schon ein bisschen verdutzt geschaut». Wenn es seine Zeit zulässt, nehme er sich gern Zeit für Tierliebhaber wie M. «Ich lasse die Papageien aber nicht von allen berühren. Bei Kindern beispielsweise bin ich eher vorsichtig.» Sie seien erfahrungsgemäss etwas ängstlich, und das würden die Tiere merken. «Meine Papageien haben aber noch niemandem etwas zuleide getan.»

