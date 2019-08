Baba gibt Seebecken-Vandale einen Job

In den sozialen Medien suchte der Zürcher Gastronom Michel Péclard Mitte Juli mittels Video nach einem jungen Mann, der in der Umgebung Utoquai Container in Brand gesetzt haben soll. Aufgenommen wurde das damalige Video von Baba, Grillchef der Pumpstation. Danach wurde er von mehreren jungen Männern mit dem Tod bedroht. «Ich hatte Todesangst», sagte Baba damals.

Beim jungen Mann aus dem Video handelt es sich um den 18-jährigen Armin. Er wurde nach dem Vorfall verhaftet und in die Ausnüchterungszelle gebracht. Einige Tage später kam er zurück zur Pumpstation. «Er entschuldigte sich bei mir», sagt Grillchef Baba. Das reichte ihm aber nicht. «Ich schlug ihm vor, etwas Gutes zu tun und für mich zu arbeiten. Armin konnte es zuerst gar nicht glauben, dass ich ihm diese Möglichkeit gebe.» Kurze Zeit später wurde der Vertrag unterschrieben, und am 5. August hatte Armin seinen ersten Arbeitstag.

«Ich habe eine grosse Dummheit gemacht»

Der 18-jährige Iraner ist über seine zweite Chance froh: «Ich habe eine grosse Dummheit gemacht und daraus meine Lehren gezogen. Ich werde diese Möglichkeit sicher nicht vergeuden», so Armin. Er habe sogar das Angebot erhalten, eine Lehre bei Pumpstation-Inhaber Michel Péclard zu machen. Wann und in welchem Bereich, stehe aber noch nicht fest. «Zuerst werde ich bis Ende September bei der Pumpstation arbeiten und Erfahrungen im Service sammeln, dann schauen wir weiter», so der 18-Jährige.

Grillchef Baba ist zuversichtlich: «Armin wird sicher einen Superjob machen – er hat seine Fehler eingesehen. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient.» Es sei die Aufgabe der Erwachsenen, den Jugendlichen ein Vorbild zu sein. «Ich kam als Flüchtling in die Schweiz und habe hier selber eine Chance und Arbeit bekommen. Jetzt möchte ich auch jemandem die Möglichkeit auf ein besseres Leben geben.»





