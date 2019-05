Nun gibt es (endlich) Arbeit für unsere Goalies

«Vor dem eigenen Tor wird sehr gut gearbeitet. Wenn man im Schnitt pro Spiel nur ein halbes Gegentor erhält, dann lässt sich darauf aufbauen», sagt Genoni mit Stolz auf seine Vorderleute. Die Schweizer Goalies führen an der WM in der Slowakei bis jetzt ein Herrenleben.

Es fällt auf, wie wenig klare Torchancen des Gegners die Schweizer in den Spielen gegen Italien (9:0), Lettland (3:1), Österreich (4:0) und Norwegen (4:1) zuliessen. Sie produzierten auch kaum Scheibenverluste in der gefährlichen Zone. «Es besteht ein gegenseitiges Vertrauen, jeder weiss, was er zu tun hat. Als Goalie hat man es so viel einfacher, ich kann mich jeweils auf den Puck fokussieren», erklärt Genoni.

Ein eingespieltes Duo – und Freunde

Doch nun folgen die drei Grossen in der Gruppe. Zuerst Schweden (Samstag), dann Russland (Sonntag) und zum Abschluss noch Tschechien (Dienstag). Man braucht kein Prophet zu sein, um zu wissen, dass die Aufgaben für das Schweizer Goalie-Duo nun schwieriger werden. Und dass es Top-Leistungen braucht, um gegen diese Teams etwas reissen zu können.

Nervös machen, kann dies einen so erfahrenen Mann wie den fünffachen Meistergoalie Genoni aber natürlich nicht: «Ich sehe diesen Spielen mit Freude entgegen. Der erste Schritt an dieser WM ist gemacht und jetzt schauen wir, dass der nächste Schritt genauso gut wird.»

Der 31-jährige Kilchberger Genoni und der 32-jährige Bülacher Berra sind seit Jahren ein eingespieltes Duo in der Nati. Beide durchliefen die Nachwuchsabteilung der ZSC Lions, gemeinsam feierten sie 2009 beim HC Davos ihren ersten Meistertitel, ehe sich anschliessend auf Clubebene ihre Wege trennten. Geblieben ist ihre Freundschaft und der grosse gegenseitige Respekt, Missgunst ist für sie ein Fremdwort.

«Wichtig, dass alle mit dem Herzen zusammenhalten»

«Es ist natürlich viel angenehmer, wenn man untereinander eine gute Beziehung hat», sagt Berra. Der Fribourg-Goalie führt weiter aus: «Wenn man etwas Grosses erreichen will, dann ist es bei solch einem Turnier ohnehin enorm wichtig, dass alle mit dem Herzen zusammenhalten. Wenn du dem der neben dir sitzt und auch das Schweizer Kreuz auf der Brust trägt, nicht gönnen magst, wenn er gut spielt, wird es schwierig, Erfolg zu haben.»

Das gelte für die Goalies genauso, wie für die Feldspieler: «Der überzählige Stürmer muss sich auch von Herzen freuen können, wenn der Teamkollege, der seinen Platz einnimmt, ein Tor schiesst. Solche Sachen sind wichtig.»

Genoni sagt derweil über Berra: «Ich kenne Reto schon so lange, es ist immer wieder schön, mit ihm in der gleichen Mannschaft zu spielen. An dieser WM hat er jeweils vorgelegt und da wusste ich, was zu tun ist. Leider ist es für mich nicht ganz aufgegangen, aber zentral ist, dass wir stets gewonnen haben.»

Wer ist die Nummer 1?

Der im Sommer vom SC Bern zu Zug wechselnde Genoni spricht damit an, dass es Berra geschafft hat, zwei Shutouts zu feiern, während Genoni die beiden bisher einzigen Gegentreffer der Nati einkassieren musste.

Unklar ist bislang auch, wer in diesem Jahr eigentlich die Nummer 1 ist. Vor der WM ging man allgemein davon aus, dass es Genoni sein dürfte. Doch die Statistik spricht bislang mit einer Fangquote von 100 Prozent für Berra, gegenüber den ebenfalls überragenden 96,23 Prozent von Genoni.

Wer mit den Beiden spricht, gewinnt ohnehin den Eindruck, dass die Frage nach der Nummer 1 alle anderen weitaus mehr beschäftigt, als sie selbst. Auch das zeichnet Leonardo Genoni und Reto Berra aus.

