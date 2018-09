Ur-Klotener auf der Suche nach Akzeptanz beim ZSC

Es gibt Dinge im Leben, die nach menschlichem Ermessen unvorstellbar erscheinen. Etwa, dass es im Sommer schneit. Dass Christoph Blocher eine Mitgliedschaft bei der SP beantragt. Oder dass der Name Hollenstein auf einem ZSC-Trikot steht. Doch Letzteres ist nun tatsächlich geschehen.

Ein Rückblick in die 90er-Jahre. Damals waren die Eishockey-Verhältnisse im Kanton Zürich noch komplett anders. Der ZSC ein notorischer Schwanzclub, Kloten das Spitzenteam. Mit Denis Hollensteins Vater Felix als Kopf der Erfolgsequipe. Wenn dieser ins alte Hallenstadion kam, dann wurde er von der Fankurve 60 Minuten lang verschmäht: «Oh Fige, du Arschloch!»

Verständnis für die Anfeindungen

Jugendfrei war das nicht, und sogar das Schweizer Fernsehen befasste sich damals mit dieser Thematik, brachte Hollenstein senior mit einigen ZSC-Fans zusammen. Um diesen zu zeigen, dass der Fige doch in Tat und Wahrheit ein ganz guter Typ ist. Das konnten diese wiederum von Angesicht zu Angesicht vor der Kamera nicht abstreiten.

Ein ganz guter Typ ist auch Denis Hollenstein. Zugänglich, offen, frei von Allüren. Der 28-Jährige kann sich zwar an die ZSC-Schmährufe gegen seinen Vater erinnern, «aber wirklich präsent ist das bei mir nicht mehr, dafür ist es schon zu lange her».

Die nächste Hollenstein-Generation trägt nun also tatsächlich ab dieser Saison das ZSC-Trikot. Als der Transfer während der letzten Saison bekannt wurde, waren beide Fanlager alles andere als begeistert. «Bleib, wo du bist», war der Tenor bei einem Teil der Hardcore-ZSC-Fans. «Verräter», ereiferten sich die Klotener. Wirklich erschreckt hat das den Betroffenen nicht. «Aufgrund der Rivalität zwischen diesen beiden Clubs ist das verständlich und gehört dazu», findet er.

«Ich will gewinnen und Titel holen»

Seit er dazugehört, hat Denis Hollenstein mit den ZSC-Fans nur gute Erfahrungen gemacht. «Es verläuft alles ganz normal, ich habe viel Positives gehört», sagt er. Doch ihre wahre Liebe muss er sich mit Bestimmtheit erdauern. Ähnlich wie Roman Wick, eine andere Klotener Schlüsselfigur, die die Fronten 2012 gewechselt hat. Es brauchte manche Topleistungen und wichtige Tore, bis der Stürmer wirklich akzeptiert war.

Doch genau um Topleistungen zu zeigen, ist Holleinstein hier. «Ich bin an einem Punkt meiner Karriere angelangt, wo ich in erster Linie gewinnen und Titel holen will. Und da ich aus dem Raum Zürich komme, hier mein Zuhause und meine Familie habe, war dieser Wechsel für mich die logische Option», begründet der Nati-Stürmer seinen mit viel Getöse begleiteten Transfer zum Kantonsrivalen.

Vom Team sei er glänzend aufgenommen worden. Etwas anderes war auch nicht zu erwarten, trotz aller Rivalität. Das Jahr 2018 ist in dieser Hinsicht nicht mit den 90ern, als sein Vater die NLA prägte, zu vergleichen. «Das ist ein wesentlicher Punkt. Heutzutage gibt es beispielsweise die Sportschüler der beiden Clubs, die zusammen in die Schule gehen. So war es auch bei mir. Alles ist so nah beisammen, man kennt einander», sagt Hollenstein.

Der Gang an den Schluefweg bleibt ihm (vorerst) erspart

Rein sportlich ist sein Transfer natürlich ein Geniestreich von Sportchef Sven Leuenberger. Der Flügel ist einer der besten Spieler der Liga und wird die ZSC Lions, sofern er sein Potenzial auch in neuer Umgebung abrufen kann, nochmals besser machen. Es ist in jedem Fall wesentlich besser, einen wie ihn im eigenen Team anstatt beim Gegner zu wissen.

Es mag sich ein wenig spöttisch anhören. Aber dass sein Stammverein Kloten letzte Saison abgestiegen ist, gestaltet die Integration einfacher. Hollenstein bleibt so zumindest in seiner ersten ZSC-Saison der Weg in den Klotener Schluefweg erspart, wo ihn zweifellos ein Spiessrutenlauf erwartet hätte. Hollenstein selbst sieht das selbstverständlich anders: «Ich würde gern gegen Kloten spielen, denn das Zürcher Derby gehört einfach dazu und fehlt nun. Ich hoffe, dass es eines Tages wieder eines geben wird.»

Abstand nach dem Abstieg

Schliesslich war er selbst ein Teil jener Mannschaft, die im April nach einer desaströsen Saison den Notausgang nicht mehr fand und abstieg. Es war das sportlich schwärzeste Kapitel in Hollensteins bisheriger Karriere. «Das zu verarbeiten, ging lange, es nagte enorm. Ich fuhr nach dem Abstieg mit meiner Familie weg und nahm für einige Zeit Abstand vom Eishockey.»

Nun sind die Batterien wieder geladen. Und geladen ist auch Hollenstein selbst: «Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.» Bei der Premiere gibt es für ihn sogleich einen Klassiker. Der SC Bern kommt am Freitagabend ins Hallenstadion. Dass er vor seinem ersten Meisterschaftsspiel für die ZSC Lions speziell nervös sein werde, glaubt er nicht: «Aber die Vorfreude ist riesig.»

