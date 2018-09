Diese 5 neuen Köpfe müssen Sie sich merken

Jan Mursak (Bern): Mit Eminem im Ohr auf Torjagd

Er gilt nach Anze Kopitar (Los Angeles Kings) als zweitbester Eishockeyspieler Sloweniens. Und das kommt nicht von ungefähr. An den Olympischen Spielen in Pyeongchang führte Jan Mursak das Nationalteam als Captain aufs Feld und gleich im ersten Match zu einem Überraschungscoup gegen die USA. In der vorletzten Minute glich der 30-Jährige aus, in der Verlängerung sorgte er höchstpersönlich für die Entscheidung.

In der NHL hat er sich nicht durchgesetzt, doch der Rechtsschütze spielte drei Saisons für ZSKA Moskau in der KHL, und das mit beträchtlichem Erfolg. Em Ende war er beim Renommierklub sogar Assistenzcaptain, was über seinen Status einiges aussagt. Im vergangenen Winter wechselte er aus der KHL nach Schweden und buchte für Frölunda in 21 Partien 26 Skorerpunkte. Und nun schiesst Mursak, der grosser Fan des Rappers Eminem ist, seine Treffer also für den SCB. In der Champions League hat er mit je zwei Toren und Assists bereits zugeschlagen und bewiesen, dass er auch im System des finnischen Coaches Kari Jalonen funktioniert.

Als grösste Stärke bezeichnet er das Läuferische. «Das Schlittschuhlaufen lag mir von Anfang an, und seither habe ich es konsequent trainiert.» Doch der Slowene ist nicht nur schnell; er verbindet seinen ausgeprägten Speed mit Härte und Torinstinkt. Die gegnerischen Goalies dürften nicht allzu viel zu lachen haben, Mursak selber hingegen hat durchaus Humor. Im SCB-TV nennt er Jim Carrey als Lieblingsschauspieler und sagt: «Ich schaue jeden seiner Filme.»

Shane Prince (Davos): Die Lust, den Gegnern davonzulaufen

Er ist flink und schnell, er ist torgefährlich. Und er ist für eine ausländische Verstärkung auch jung. 25 ist Shane Prince, ein geborener Skorer für die ersten zwei Linien. Aber zuletzt vor allem ein Stürmer, der sich mit Verletzungssorgen herumschlug. Die Bilanz zwischen Dezember 2016 und Januar 2018 ist vernichtend: ein Tor. Entweder spielte Prince angeschlagen – oder gar nicht.

Nach drei Saisons AHL und vier Jahren NHL versucht sich Prince nun erstmals in Europa – auch wenn es an Angeboten aus Nordamerika nicht mangelte. Aber nach der Verletzungsmisere wollte der Amerikaner vor allem eines: «Viel spielen! Ich war noch nie fast ein Jahr out. In Davos kann ich eine grosse Rolle spielen.» Der nochmals verjüngte HCD, bereits 17/18 die unerfahrenste NL-Equipe, der Tore braucht, und der Spieler, der zur Bestform zurückfinden will: Es könnte sich eine Win-win-Situation entwickeln.

Vom tiefen Davoser Durchschnittsalter ist auch Prince überrascht: «Ich habe als Profi noch nie so etwas erlebt.» Jugendliche Unbekümmertheit und der Drang zum wilden Spiel, das könnte indes passen für Prince: Er ist auf Offensive gepolt. Dass im Scouting Report steht, er könne auch Center spielen, ignorieren die Davoser besser. Prince ist einer für die Aussenbahn, auf der er Gegnern davonlaufen kann. Er selbst sagt auch: «Ich bin keiner fürs Abwarten.» Und Prince freut sich, erstmals in seiner Karriere auf dem grösseren Eisfeld spielen zu können: «Der zusätzliche Raum ist perfekt für mich. Es wird schwierig sein, mich einzuholen.»

Anssi Salmela (Biel): Der Weitgereiste mit der Krieger-Mentalität

2004 debütierte Anssi Salmela mit Tappara Tampere in der höchsten finnischen Liga. Seither ist der Verteidiger weit herumgekommen. Ehe er im Sommer für eine Saison beim EHC Biel unterschrieb, hatte er bereits für 15 Vereine gespielt. Der 34-Jährige war in Finnland, den USA (112 NHL-Spiele für Atlanta und New Jersey), Schweden, Russland, China und Lettland tätig.

Weil die Bieler kräftig in die Offensive investierten – unter anderem stiessen die Nationalspieler Damien Brunner und Damien Riat zum Playoff-Halbfinalisten der letzten Saison –, wurde die vierte Ausländerlizenz an einen Verteidiger vergeben. Sportchef Martin Steinegger verspricht sich vom finnischen Weltmeister aus dem Jahr 2011 einiges, weil dieser in Über- und Unterzahl eingesetzt werden kann. Und das Boxplay war zuletzt eine Schwachstelle der Bieler. «Er ist ein relativ kompletter Spieler», sagt Steinegger, «Anssi hat eine Krieger-Mentalität – mit seiner Erfahrung lässt er sich nicht so schnell einschüchtern.»

Taylor Chorney (Lugano): Ein Weltmeister im Tessin

Mit Taylor Chorney hat das Powerplay des HC Lugano eine weitere schnittige Waffe dazubekommen. Der 31-jährige amerikanisch-kanadische Doppelbürger ist ein Offensivverteidiger, der perfekt in die National League passen könnte. Der Zweitrunden-Draft der Edmonton Oilers 2005 ist weder gross (183 cm) noch wuchtig (84 kg), aber ein guter Läufer und glänzender Passeur mit grosser Spielintelligenz.

In der NHL konnte sich der U18-Junioren-Weltmeister von 2005 mit den USA nirgendwo richtig festbeissen. Deshalb versucht er sich nun nach insgesamt 178 Spielen für Edmonton, St. Louis, Pittsburgh, Washington und Columbus erstmals in Europa. Mit klaren Vorstellungen: «Ich möchte in allen Matches ein wichtiger Spieler für das Team sein.» Auch neben dem Eis hat Chorney Ambitionen, er will die Sprache lernen: «Ich möchte im Restaurant auf Italienisch bestellen können.»

Torrey Mitchell (Lausanne): Ein NHL-Routinier für die Stabilität

Nach 745 Spielen in der NHL für San Jose, Minnesota, Buffalo, Montreal und Los Angeles versucht sich Torrey Mitchell erstmals ausserhalb von Nordamerika und soll in Lausanne mit seiner Stabilität mithelfen, die miserable letzte Saison vergessen zu machen. Der 33-jährige Kanadier steht zwar nicht im Ruf, eine ausgewiesene Tormaschine zu sein, im ersten Vorbereitungsspiel gegen La Chaux-de-Fonds hat er aber sogleich einen Hattrick erzielt.

Der sowohl als Center als auch als Flügel einsetzbare Stürmer gilt als guter Bullyspieler sowie glänzende Option für das Unterzahlspiel und freut sich darauf, dass es nun endlich richtig losgeht: «Alle erzählen mir davon, wie fantastisch die Fans hier in Lausanne sind. Ich kann es kaum erwarten, vor ihnen zu spielen.»



National League

(mal/ädu/kk/mob)