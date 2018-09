Zug ist in Erwartung und Bern im Abschiedsmodus

Die Medienmitteilung vom 6. August war mehr als nur eine Ansage. Als der EV Zug im vergangenen Monat verkündete, dass er ab der Saison 2019/2020 auf die Dienste von Leonardo Genoni zählen könne, war klar, dass er ernst macht. Dass er nicht mehr bereit ist, die Meistertitel in diesem Jahrtausend den ZSC Lions, Bern, Davos oder Lugano zu überlassen. Dass er seinen zweiten Triumph der Vereinsgeschichte nach jenem von 1998 anstrebt.

Die Verpflichtung von Genoni wird die Eishockey-Landkarte in der Schweiz massiv verändern. Der Nati-Goalie kann aufgrund seiner Klasse Meisterträume wahr werden lassen und der ganzen Organisation, ja einer ganzen Region, neues Leben einhauchen. «Ich hoffe, dass es endlich zu einer Wachablösung kommt und wir diejenigen sein werden, die dafür sorgen», gewährt EVZ-Sportchef Reto Kläy, ohne um den heissen Brei herumzureden, Einblick in seine Pläne.

Aber eben: Genoni kommt erst 2019. Es dauert noch ein ganzes Jahr, bis der aktuelle SCB-Keeper das EVZ-Logo auf seiner Brust tragen wird. Und deshalb lauert die grosse Gefahr, dass die aktuelle Spielzeit bloss eine Übergangssaison ist, bevor der Messias kommt und der grosse Angriff erfolgt. Übergang hat den Anschein von Mittelmass, und Mittelmass ist in dieser ausgeglichenen Liga sehr gefährlich. Umso mehr, da man in Zug sowieso nicht so genau weiss, was einen mit dem neuen, jungen norwegischen Trainer Dan Tangnes (39) erwartet.

«Toby weiss, dass dies zum Business gehört»

EVZ-Sportchef Kläy ist lange genug im Geschäft, um sich dieser Vor-Genoni-Problematik bewusst zu sein. Alles andere wäre auch naiv. «Ob solches am Ende Einfluss auf eine Saison hat, das weiss ich nicht. Aber ich hoffe es natürlich nicht, und denke, dass jeder weiss, dass immer nur das Hier und Jetzt zählt», sagt er. Kläy stellt auch klar: «Ich bin auch kein Freund davon, dass man die Weichen bei gewissen Spielern so früh stellen muss. Aber unser Rechtssystem lässt dies nun einmal zu. Ob nun – wie in diesem Fall – oder bei Vertragsabschlüssen während der Saison: Das ist ein Aspekt, den Profispieler bei ihrem täglichen Job auf dem Eis ausschalten müssen.»

Dass der EVZ in dieser Saison ein Goalie-Problem bekommt, sprich dass Tobias Stephan – er muss im Frühling seinen Platz zu Gunsten von Genoni räumen – nicht mehr von ganzem Herzen dabei ist, glaubt Kläy nicht. Zumal Stephan ja mit Lausanne inzwischen ebenfalls schon einen neuen Arbeitgeber gefunden hat. «Klar sind solche Sachen zu Beginn immer etwas schwierig. Es gibt angenehmere Gespräche. Aber Toby weiss, dass dies zum Business gehört. Er war für uns in den letzten Jahren stets ein starker Rückhalt und ich bin überzeugt, dass er dies auch in dieser Saison sein wird.»

Wie gut kann der SCB ohne Genoni noch sein?

In der umgekehrten Ausgangslage befindet sich der SC Bern. In der Bundeshauptstadt geht Genoni nun auf eine einjährige Abschiedstournee. Was danach auf der wichtigsten Position im Kader geschieht, ist völlig offen. Findet der SCB einen brauchbaren, aber wohl kaum vollends gleichwertigen Schweizer Ersatz? Oder müssen die Mutzen auf einen ausländischen Keeper setzen (was aktuell wahrscheinlicher erscheint) und bei den ausländischen Feldspielern Abstriche machen?

Ja, die Landkarte könnte sich mit dem Genoni-Wechsel derart dramatisch verändern, dass die Chancen auf den 16. Meistertitel beim SCB 2019/2020 nicht mehr so gut sein werden wie noch 2018/19. Kommt es quasi zu einem letztes Halali mit Genoni als Schlüsselfigur?

Der Betroffene geht mit der Situation locker um: «Als Goalie lebst du von Moment zu Moment, von Puck zu Puck. Insofern habe ich überhaupt keine Zeit, mir Gedanken darüber zu machen. Ich bin voll auf die Saison mit Bern fokussiert – und ich will jedes Spiel gewinnen.»

«Der Entscheid fiel mir schwer»

Er habe seine Zukunft auch deshalb so früh geregelt, damit er jetzt, da die Saison beginne, dieses Thema beiseitelegen könne, so Genoni: «Ich weiss, man hätte gerne weiter mit mir gearbeitet in Bern. Aber weil der Entscheid so früh gefallen ist, bleibt Sportchef Alex Chatelain immerhin genügend Zeit, meine Nachfolge aufzugleisen.»

Der Entscheid pro EVZ sei ein langer Prozess gewesen. «Der SCB wollte bereits im letzten Herbst mir mir verlängern. Das war viel zu früh für mich, ich wollte warten. Nach der WM gab es dann viele Gespräche und der Entscheid fiel mir schwer. Aber es ist der richtige Zeitpunkt, nächsten Frühling mit der Familie den Schritt in Richtung Heimat (Genoni besitzt in Kilchberg ZH ein Haus, das er derzeit vermietet hat; die Red.) zu machen und zusätzlich eine neue sportliche Herausforderung zu suchen», sagt Genoni.

Die aktuelle Herausforderung für den EV Zug besteht nun darin, auch ohne Genonis Mitwirken eine gute Saison zu spielen.

