Die Cupfinal-Revanche wird zum Kellerduell

Mit den Lakers, Davos und Fribourg haben drei Teams nach zwei gespielten Runden noch keine Punkte auf dem Konto. Zwei davon, der HCD und Rappi, treffen sich am Dienstagabend zum Direktduell. Ganz unerwartet kommt ihre unbefriedigende Lage nicht.

Dass Aufsteiger SCRJ Lakers in der National League hartes Brot essen muss, war zum Vornherein klar. Auch Davos wurde im Vorfeld, nach der Verjüngungskur im Kader, eine schwierige Saison prognostiziert.

«Davos wird uns dieses Mal nicht unterschätzen»

Schwierig war es für den Rekordmeister auch, als er letztmals auf Rappi traf. Der Cupfinal am 4. Februar gipfelte für die Bündner in einem 2:7-Debakel. Die Erinnerung an den grössten Tag der Vereinsgeschichte müsste den Lakers trotz des 0-Punkte-Wochenendes für die Reise nach Davos ein gutes Gefühl geben.

Doch Trainer Jeff Tomlinson findet, dass sich die Begebenheiten nicht mit damals vergleichen lassen: «Wir können da nicht viel mitnehmen, ich denke, es wird ein anderes Spiel sein. Sie haben viele neue Spieler, wir ebenso. Das Einzige, bei dem ich mir sicher bin, ist, dass Davos uns dieses Mal nicht unterschätzen wird.»

Rappi nahe dran, Davos inferior

Anlässlich der Cup-Kampagne fegte das unterklassige Rappi letzte Saison die National-League-Vertreter Davos, Zug und Lugano aus der Halle. Diese Unbeschwertheit fehlte dem Team nun nach dem Aufstieg. Tomlinson: «Wir agieren viel nervöser als damals, müssen aber wieder zu unserer Spielfreude zurückfinden. Dafür benötigen wir nun ein Erfolgserlebnis.»

Die Lakers sind noch daran, sich in der neuen Liga, in der alles viel schneller geht, zurechtzufinden. Immerhin war die Equipe vom Obersee am Samstag beim 1:2 gegen die ZSC Lions einem Punktgewinn sehr nah. Derweil präsentierte sich der HCD gleichentags bei der 2:5-Heimpleite gegen Ambri vor allem in der Hintermannschaft inferior, auch der neue Goalie Anders Lindbäck geriet bereits in die Kritik. Da bedarf es dringend einer Reaktion.

