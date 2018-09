Rückkehr aus der NHL auf einen «Fussballplatz»

«Jetzt bin ich froh, kann ich ins Bett», sagt Pius Suter nach dem 2:1-Sieg seiner ZSC Lions bei Aufsteiger Rapperswil-Jona Lakers und lächelt. Nach erlebnisreichen Tagen im NHL-Camp der New York Islanders, in denen der 22-Jährige in zwei Vorbereitungsspielen und einem Rookie-Spiel zum Einsatz kam, ging es am Freitag zurück. Doch die Reise verlief nicht ganz reibungslos.

Ein Notfall am Flughafen

«Es gab in New York wegen eines Passagiers einen Notfall, deshalb verspätete sich der Rückflug um drei Stunden», sagt der Nati-Stürmer. Und deshalb war er erst um 14 Uhr statt wie geplant viel früher zu Hause. Die Zeit reichte gerade noch für ein Nickerchen – dann ging es auch schon los in Richtung Rapperswil-Jona.

Die Rückkehr ihres wichtigen Centers, der am Freitag beim 1:2 nach Verlängerung gegen Bern noch vermisst worden war, tat dem Spiel der ZSC Lions gut. Auch wenn Suter noch nicht die entscheidenden Akzente setzen konnte. Nach einer Woche auf den kleineren Eisrinks in Nordamerika brauchte er nach eigenen Angaben wieder etwas Angewöhnungszeit: «Das Eisfeld hier kam mir so gross wie ein Fussballplatz vor, ich bin zuerst ein wenig erschrocken», sagt er schmunzelnd.

Vermutlich die letzte Saison bei den ZSC Lions



2017 war Suter im Camp von Ottawa. Nun bei den Islanders. Dass er zurückkommen wird, war immer schon klar. Suter besitzt bei den ZSC Lions keine Ausstiegsklausel. Aber ursprünglich hatte man ihn erst für Anfang Oktober zurückerwartet.

«Weil sie einen neuen Trainer haben, wollten die Islanders ihr Kader vorzeitig verkleinern», erklärt Suter. Deshalb wurde der Zürcher, der aus den erwähnten vertraglichen Gründen keine Option für diese Saison sein konnte, Ende Woche genauso wie der Schweizer Verteidiger Yannick Rathgeb, der sich nun in der AHL für höhere Aufgaben aufzudrängen versucht, aus dem Kader gestrichen. Und so stand Suter schon am Samstag wieder für die Lions im Einsatz.

Nächste Saison plant der talentierte Stürmer, der nie gedraftet wurde, sich dann definitiv in Übersee zu versuchen. Die Islanders werden ihn diese Saison beobachten, wie er weiss. Deshalb kann sich der ZSC keine grosse Hoffnungen machen, dass Suter seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag verlängern wird. Und schon gar nicht wie beim aktuellen Kontrakt ohne NHL-Ausstiegsklausel. Doch daran denkt er momentan nicht: «Für mich steht nun im Fokus, in den nächsten Monaten gutes Eishockey zu spielen.»

