Der FCB steht vor einem Scherbenhaufen

Der Auftritt im Stade de Suisse am Sonntag war eine Bankrotterklärung. «Wir waren in fast jedem Bereich besser als der FCB. Wir haben ein Zeichen gesetzt und gezeigt, dass wir die beste Mannschaft der Schweiz sind», stellte YB-Captain Steve von Bergen nach der 7:1-Gala nüchtern fest. «Der FCB hat es uns einfach gemacht», fand Linksverteidiger Loris Benito.

Der FC Basel ist in dieser Verfassung alles, nur kein Titelkandidat. Das Kader, das kann seit der 1:7-Klatsche in Bern keiner mehr schönreden, ist weitaus schwächer, als man dies wahrhaben will. Vor allem beim FCB wahrhaben will. Keiner im rotblauen Tenü genügt den Ansprüchen einer Mannschaft mit Ambitionen und hochgesteckten Zielen.

Die Jungen wie Raoul Petretta, Noah Okafor und Afimico Pululu sind heillos überfordert. Eray Cömert ist noch kein Abwehrchef. Albian Ajeti kam gegen physisch starke Verteidiger an Grenzen. Ricky van Wolfswinkel, einst als Königstransfer von Sportchef Marco Streller angekündigt, wird in eine Rolle gedrängt, die einfach nicht seine ist. Samuele Campo ist zu leichtgewichtig. Stocker und Kuzmanovic nicht die Verstärkungen, die der FCB sich wünschte.

4 Rote Karten in 7 Spielen

Die Rote Karte gegen Eder Balanta war bereits der vierte Platzverweis eines Baslers nach Cömert, Campo und Xhaka in lediglich sieben Spielen. Auch das ist ein deutliches Indiz für Überforderung, wenn man stets einen Schritt zu spät und spielerisch unterlegen ist. Die neue Führung des FCB steht vor einem Scherbenhaufen und muss erkennen, den einst so stolzen Vorzeigeclub innerhalb eines Jahres in Trümmer gelegt zu haben. Und diese Erkenntnis zieht man nicht nur aus einem 1:7 in Bern. Es ist die Summe vieler Erdbeben, die die rotblaue Welt in rund zwölf Monaten in den Grundfesten erschütterte.

Seit Bernhard Burgener den Club von Bernhard Heusler übernahm, ging es bergab. In der ersten Saison nach dem Führungswechsel musste der FCB den Titel an YB abtreten. «Der Hunger ist zurück», posaunte Streller vor Beginn der neuen Meisterschaft, um nach nur zwei Pflichtspielen Trainer Raphael Wicky zu feuern, in der Champions-League-Qualifikation zu scheitern und auch deutlich die Teilnahme an der Europa League zu verpassen. Erstmals seit 17 Jahren ist Basel in keinem europäischen Wettbewerb vertreten. Und auch der Trainerwechsel brachte bisher wenig.

FCB-Rechtsverteidiger Silvan Widmer fehlen nach der Blamage in Bern erst die Worte, dann sagte er: «Das ist ein Albtraum.» (Video: 20 Minuten)

12 Punkte auf Platz 1, nur 3 bis zum Barrage-Platz

Zwar verlor Marcel Koller von 11 Pflichtspielen nur zwei (7 Siege), aber die Niederlagen kassierte der Zürcher in den wichtigsten Spielen: Ein 0:1 gegen Limassol führte zum Aus in Europa. Mit der 1:7-Klatsche in Bern versenkte der FCB alle Titelträume schon im September in der Tonne. Nach 7 Spieltagen in der Meisterschaft fehlen dem FCB 12 Punkte auf Leader YB. Und damit auch das gesagt ist: Das Polster auf den Barrage-Platz (derzeit Sion) beträgt drei Punkte.

Was spricht noch für den FC Basel? Eigentlich nichts. Rotblau liegt in Trümmern. Anspruch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander. Oder ist es nur eine Erwartungshaltung nach fetten Jahren? «Ich denke, es ist wichtig, nicht immer in die Vergangenheit zu schauen», sagt Koller nach der Bankrotterklärung in Bern. Man habe nach acht Jahren den Titel verloren und die Philosophie geändert. «Das braucht Zeit.»

Zeit ist Geld

Zeit ist Geld. Im Fussball sowieso. Burgeners Vorstellungen sind aber gleich geblieben wie in Jahren mit Europacup: Spieler für viele Millionen zu verkaufen. Dabei verdrängte der Unternehmer, dass sich die lukrativen Geschäfte nur realisieren lassen, wenn der FCB Erfolg hat – national und vor allem international.

Eine Kurskorrektur ist nötig, wird aber schwierig. Auf dem Platz bietet sich eine erste Gelegenheit zur sportlichen Korrektur am Mittwoch gegen den FC Luzern. «Es wird wieder besser, aber dafür muss sich gewaltig etwas ändern», sagt Fabian Frei, «und es ist auch nicht so, dass am Mittwoch mit einem Sieg gegen Luzern alles gut wäre. Diese Niederlage in Bern wird mir noch lange im Gedächtnis bleiben.» Den Fans auch.



Super League