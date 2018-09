Im Letzigrund muss Kololli keinen Graben fürchten

Es war zum Schiessen, wie Benjamin Kololli nach seinem Torjubel im Europa-League-Gruppenspiel gegen AEK Larnaca (1:0) am Donnerstag zu den Fans sprintete, über die Bande hüpfte – und verschwand. Die Teamkollegen mussten den 26-Jährigen aus dem Graben helfen. Der Schock setzte erst später ein, wie Kololli im Nachhinein gegenüber «Le Matin» erzählte.

«Mir wurde spät bewusst, was mit mir passiert war. Ich dachte mir: Was zum Teufel machst du hier? Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich bereits drei Meter weit unten.» Der FCZ-Offensivspieler hatte bei seinem Sprung in die Tiefe Riesendusel.

Auf einen «Sprung» weltberühmt

«Zum Glück konnte ich den Sturz gut abfedern», sagte Kololli rückblickend, «das hätte böse Folgen haben können. Heute kann ich darüber lachen. Aber in dem Moment war mir nicht danach. Ich hatte wirklich Angst.»

Nicht nur im Netz wurde darüber gelacht. Auch Trainer Ludovic Magnin konnte sich einen Spruch nicht verkneifen. «Das bringt sicher drei bis vier Millionen Klicks», sagte der FCZ-Trainer schmunzelnd.

Wieder ein Tor?

Aber auch der FCZ-Coach war heilfroh, dass seinem Schützling nichts passiert ist und er am Sonntag auf Kololli zählen kann, wenn der FCZ im Letzigrund den FC Luzern empfängt.

Trifft Kololli nach dem Schweizer Cup (4:2 gegen Breitenrain) und der Europa League zum dritten Mal in Folge, müsste er keine Angst haben, sollte er einen Sprung über die Banden wagen. Der Letzigrund verfügt zwar über eine Tartanbahn, aber keinen Graben.

