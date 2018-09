Fussballfans fürchten sich vor E-Sport

Wachablösung, Machtdemonstration, Demütigung: YBs 7:1-Gala gegen Basel im Stade de Suisse bot haufenweise Stoff für Schlagzeilen. Die derart ungleiche Verteilung der acht Tore löste in der Fussball-Schweiz ein lautes Echo aus, doch im Match zwischen dem aktuellen und dem ehemaligen Meister stand auch noch etwas anderes im Vordergrund.

Bildstrecken YB demontiert den FC Basel

«Bin dagegen, dass mehr Leute ins Stadion kommen»



Nando (19), du bist YB-Fan, warst am Sonntag im Stade de Suisse und hast den Protest unterstützt. Was stört dich am E-Sport?

Wenn die Entwicklung so weitergeht, sehe ich Gefahren. Nehmen wir ein Beispiel: Ein kleiner Bub beginnt mit Fussball, entdeckt dann E-Sport und begeistert sich dafür. Dann sitzt er nur noch vor der Konsole, statt sich zu bewegen. Das wollen wir bekämpfen. Das hat nichts mehr mit dem wahren Sport zu tun.



Befürchtest du auch, dass Geld in die E-Sport-Sektion statt in die erste Mannschaft fliessen könnte?

Nein. Problematischer finde ich, wenn die Liga von den Clubs fordern sollte, ein E-Sport-Team zu stellen. Wo soll das noch hinführen?



Die Clubs wollen mit E-Sport neue Kunden ansprechen. Wäre es nicht im Sinne von Fans wie dir, wenn dadurch mehr Leute ins Stadion kämen?

Man sollte nicht wegen eines Videospiels Fan werden von einem Verein. Ich bin sowieso dagegen, dass immer mehr Leute kommen. Schon jetzt, wo YB so erfolgreich ist, sind es mehr als noch vor drei, vier Jahren. Modefans finde ich nicht cool.