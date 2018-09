So will Fink in einer Woche Französisch lernen

Es kam überraschend und ein wenig aus dem Zusammenhang. Der Xamax-Trainer analysierte an der Medienkonferenz die 1:3-Niederlage seiner Mannschaft und sprach von Geschenken, die man GC am Samstagabend machte. Thorsten Fink lauschte interessiert den Worten seines Kollegen Michel Decastel. Nur verstand der GC-Trainer so gut wie nichts. Als kurz darauf Fink das Wort ergriff, um über die Leistung seiner Hoppers zu sprechen, sagte der gebürtige Dortmunder erst: «Mein persönliches Ziel ist, bis zur Rückrunde Französisch zu lernen.»

Pourquoi ça? Wieso denn das? «Eine Fremdsprache zu können, ist immer gut», sagt der GC-Trainer, der zwar Englisch spricht, aber eben kein Französisch. Das beschäftigt Fink, zumal in der Schweiz Französisch weitverbreitet ist und ihm auch in seinem Team zu Spielern wie Aimery Pinga, Souleyman Doumbia, Julien Ngoy oder auch dem Waadtländer Numa Lavanchy der Zugang leichter fallen würde.

Aber eine Sprache in so kurzer Zeit erlernen, wie soll das gehen? Der Deutsche weiss wie. Er habe gehört, dass es ein Kloster gibt, wo er innert einer Woche eine Fremdsprache erlernen könne. Zumindest soweit, dass er eine Konversation führen kann. «Da spricht man rund um die Uhr nur in der Fremdsprache mit dir und lehrt einen innerhalb einer Woche rund 3000 Vokabeln», so Fink. Der GC-Trainer scheint fest entschlossen. Und er hat auch eine Vorstellung, wann er sich ins Kloster zurückziehen könne: während der Länderspielpause im November.

On verra. Wir werden sehen.

