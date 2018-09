Der Machtwechsel ist vollzogen

Noch lange nach Schlusspfiff feiern die YB-Fans den historischen Sieg gegen den FC Basel. Immer wieder schildern sie sich beim x-ten Bier jene 90 Minuten, die in die Club-Annalen eingehen. Vom 23. September 2018 werden die gelb-schwarzen Anhänger – und auch Spieler – noch ihren Enkelkindern erzählen.

«Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einmal 7:1 gewonnen habe – und schon gar nicht gegen den FCB», freut sich Loris Benito. «Das hat es bei uns in einem Heimspiel noch nie gegeben», frohlockt Leonardo Bertone. Der YB-Mittelfeldspieler liegt damit aber nicht ganz richtig.

7 Tore, aber kein Clubrekord

Noch höher als am Sonntag siegten die Young Boys im April 2016 beim 7:0 gegen Lugano. Im November 2000 bodigten die Berner den kleinen Kantonsrivalen aus Thun 8:2. Damals gab es sogar acht verschiedene YB-Torschützen: Vardanjan, Hänzi, Häberli, Fryand, Sermeter, Burri, Descloux und Seweryn. Am Sonntag waren es sieben verschiedene YB-Spieler, die gegen den FCB einen Treffer markieren konnten: Fassnacht, Sulejmani, Camara, Hoarau, Aebischer, Assalé und besagter Bertone.

7 Tore. 7 verschiedene Torschützen. 7:1 gegen den FC Basel. Wer soll dieses YB stoppen? «Das ist die Aufgabe der Medien, unsere Gegner ausfindig zu machen. Ich rechne immer noch fest mit dem FC Basel, denn sie haben klar Aufwärtstendenz gezeigt. In so einem Entwicklungsprozess gehört auch so ein Rückschlag dazu. Aber ich glaube schon, dass der FCB einen ganz langen Atem haben wird und das Rennen noch lange nicht fertig ist», sagt Gerry Seoane.



So etwas sagt sich nach einer 7:1-Gala leicht. Der YB-Trainer winkt ab: «Ich sage das, weil ich weiss, dass im Fussball alles nahe zusammen ist. Wir haben einen strengen Herbst vor uns, und es wird wohl nicht immer mit Siegen weitergehen. Wenn dann die Konkurrenz präsent ist, ist auch ein Zusammenschluss wieder möglich.»

Mehr als drei Punkte

Das 7:1 bedeutet aber mehr als nur eine Machtdemonstration und drei gewonnene Punkte. Es ist ein Indiz dafür, dass im Schweizer Fussball der Machtwechsel vollzogen ist. Die Ära der rotblauen Dominanz ist Geschichte. Gelb-Schwarz ist drauf und dran, eine neue zu beginnen. Auch wenn Christoph Spycher mit solchen Aussagen nicht einiggeht. «Alle sprechen von einer Wachablösung», sagte der YB-Sportchef in einem Interview auf Tageswoche.ch am Samstag. «Ich sage: Nein, wir haben lediglich einen Meistertitel geholt. Wir sind ambitioniert. Aber YB kann nicht in zwölf Monaten aufholen, was Basel in 15 Jahren aufgebaut hat.»

