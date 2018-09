GC tritt Barrage-Platz an Sion ab – ausgerechnet

Der Wiener Marco Djuricin erzielte beim 3:1-Sieg der Hoppers gegen Xamax seinen ersten Doppelpack in der Super League. Und der Wiener Neustädter (die zweitgrösste Stadt im Bundesland Niederösterreich) Raphael Holzhauser hatte bei allen drei GC-Toren seinen Fuss im Spiel. «Des is leiwand!» würde man in Wien sagen.

«Tore sind immer supa», sagt Djuricin statt «leiwand», aber im breiten Wiener Dialekt, «als Stürmer wird man an Toren gemessen. Leider ist mir das bisher in der Schweiz nicht so gut gelungen.» Insgesamt erzielte der Stürmer 13 Tore in bisher 34 Pflichtspielen in Blau-weiss. Bei beiden Treffern gegen die Neuenburger gab Djuricins Landsmann Raphael Holzhauser die Vorlage.

Die beiden Österreicher finden sich auf dem Platz beinahe blind. «Raphael gehört fast zur Familie», so Djuricin. «Ich kenne ihn seit ich 11 Jahre alt bin und er weiss, wie ich mich auf dem Platz bewege. Aber er kann mich nicht immer anspielen und manchmal will ich den Ball auch gar nicht, sondern laufe den Raum frei. Aber gegen Xamax haben wir es phasenweise schon recht gut gemacht.»

Holzhauser als Vorlagengeber



Recht gut trifft es. Denn GC zeigte wahrlich kein überragendes Spiel gegen limitierte Aufsteiger. 17 Gegentore hat Xamax in sechs Runden kassiert und die Neuenburger verteilten auch gegen GC Geschenke. Die Österreicher–Connection der Grasshoppers packte die Gelegenheit beim Schopf. Bei allen GC-Treffern hatte Raphael Holzhauser seinen Fuss im Spiel. Er bediente erst Djuricin zum 1:0 (36.) und 2:0 (63.) und stand am Ursprung des 3:0 durch Aimery Pinga (65.) Was sagt der Vorlagengeber zum Österreicher-Abend? «Wir verstehen uns blind. Heute hat es endlich funktioniert.»

Die Revanche für das peinliche Cup-Aus gegen Promotion-League-Club Nyon vor einer Woche ist geglückt. Djuricin: «Wir wollen etwas zeigen, weil die Leistung - auch in der letzten Saison

- nicht in Ordnung war. Wir wollen Euphorie entfachen. Auch für das Stadion, denn die Stadt braucht ein Stadion. Zürich ist eine super Stadt und wir sind in einem guten Land - und das kann ich als Österreicher sagen. Wir wollen für die positiven Resultate sorgen und den Schwung mitnehmen.»

Werbung für ein neues Zuhause betrieb GC schon während des Spiels. Statt des Namens von Hauptsponsor Fromm spielte GC mit einem schlichten «J» auf der Brust. Des Rätsels Lösung: Der FCZ spielt am Sonntag mit einem «A» auf den Tenüs. Zusammen gibt das «JA». Ja zum neuen Fussball-Stadion.

GC tritt Barrage-Platz an Sion ab - ausgerechnet



Der 3:1-Sieg gegen Xamax war erst der zweite Vollerfolg der Hoppers in der Liga. Und nach dem 2:1 gegen Sion am 5. Spieltag siegte GC wieder gegen ein Team aus der Romandie. Das Spiel sei nicht «überragend, aber ordentlich» gewesen, sagt Thorsten Fink. Der GC-Trainer weiter: «Drei Tore in einem Spiel sind eine Premiere. Wir hatten viel zu verlieren, jetzt sind wir nur vier Punkte von Platz 2 weg.»

Den Barrage-Platz hat GC ausgerechnet an die neue Mannschaft von Murat Yakin abgetreten. Finks Vorgänger hat mit dem FC Sion eine 1:4-Schlappe in Thun kassiert. Und weil Xamax nach der Niederlage im Letzigrund auf dem letzten Rang kleben bleibt, zieht sich der Strich zwischen Rang 8 und dem Barrage-Platz 9 wie ein Röstigraben durch die Super-League-Tabelle.



