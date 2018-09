Liga schreitet ein, Treter Daprelà entschuldigt sich

Es war eine Szene, die schon beim Zusehen wehtut: Luganos Fabio Daprelà streckte am Sonntag den St. Galler Cedric Itten mit gestrecktem Bein nieder. Ittens Knie knickt in einem unnatürlichen Winkel ab. Der Stürmer bleibt am Boden liegen, sein Gesicht ist schmerzverzerrt, er muss ausgewechselt werden.

Die medizinische Diagnose macht klar, dass das Foul nicht nur schlimm aussah, sondern dass die Verletzung auch schlimm ist. Itten hat einen Riss des vorderen Kreuz- und des Innenbands im rechten Knie erlitten. Der 21-Jährige fällt voraussichtlich mindestens ein halbes Jahr aus.

Der Übeltäter Daprelà erhielt vom Schiedsrichter nicht einmal die Gelbe Karte, was die Führung des FC St. Gallen empörte. Sie teilte via Twitter mit, dass sie sich «weitere Schritte» vorbehalte.

Traurige Gewissheit. Cedric #Itten hat sich nach dem üblen Foul heute das vordere Kreuzband und das Innenband im rechten Knie gerissen. Der @FCSG_1879 behält sich weitere Schritte vor. Gute Besserung, Cedi! #comebackstronger — FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) 23. September 2018

Man kläre mit dem Anwalt ab, was möglich sei, präzisierte Mediensprecher Daniel Last gegenüber dem «Tagblatt». Sportchef Alain Sutter sagte gegenüber blick.ch: «Das war Kung-Fu. So etwas hat auf dem Rasen nichts verloren.» Er erwartet, dass die Liga Daprelà im Nachhinein doch noch sperrt, am besten so lange, «bis der Verletzte wieder fit auf dem Platz steht». Daprelà brauche sich gar nicht erst zu entschuldigen.

«Es tut mir leid»

Nachdem der FC Lugano am Sonntag mitgeteilt hatte, dass er Itten gute Besserung wünsche, meldete sich Daprelà tags darauf dennoch per Twitter-Videobotschaft. Er sagte: «Es tut mir leid, was passiert ist. Meine Absicht war sicher nicht, Itten zu verletzen. Ich übernehme die ehrliche Verantwortung für ein Foul, das rotwürdig war, und wünsche Cedric alles Gute und schnelle Genesung. Ich hoffe, ich sehe ihn bald wieder auf dem Fussballplatz.»

Die Stellungnahme von Fabio #Daprelà nach der schweren Verletzung von Cedric #Itten - La presa di posizione di Fabio Daprelà dopo il grave infortunio occorso a Cedric Itten. pic.twitter.com/hnGciR3fAC — FC Lugano (@FCLugano1908) 24. September 2018

Die Liga reagierte ebenfalls am Montag und meldete den Fall dem Disziplinarrichter, der in den kommenden Tagen über eine nachträgliche Sanktionierung entscheiden muss. Sutter sagt: «Wenn die Liga da nicht einschreitet, kann sie jegliche Fairplay-Aktionen in die Tonne schmeissen.»

FCSG-Präsident Matthias Hüppi doppelte nach: «Für mich lässt das Foul keinen anderen Schluss zu: Daprelà hat eine Verletzung bewusst in Kauf genommen», sagt er dem «Tagblatt». Daprelà habe Itten schon in einem früheren Match gedroht. Hüppi: «Wir werden alles unternehmen, dass diese Geschichte nicht im Sand verläuft.»

Erinnerung an den Fall Wieser/Yapi



Ob eine Klage wegen Körperverletzung Chancen hätte, ist offen. Der Fall erinnert an das Horror-Foul von Sandro Wieser an Gilles Yapi. Der Mittelfeldspieler des FC Aarau hatte den FCZ-Regisseur 2014 so heftig umgegrätscht, dass dessen Knie praktisch kaputt war.

Yapi drohte das Karriereende, der FC Zürich reichte Strafanzeige ein und Wieser wurde zu einer Busse von 10'000 Franken sowie einer Geldstrafe verurteilt. In zweiter Instanz wurde er jedoch freigesprochen, da die Anzeige zurückgezogen wurde. Yapi musste 308 Tage aussetzen, bevor er sein Comeback geben konnte.

