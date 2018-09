«Streller steht nicht zur Diskussion»

Herr Burgener, die 1:7-Klatsche in Bern hat die FCB-Fans sehr geschmerzt. Wie haben Sie sich gefühlt?

Eine 1:7-Niederlage ist eine emotionale Ausnahmesituation. Mein rotblaues Herz hat stark geblutet. Aber nüchtern betrachtet – statistisch gesehen sind es drei Punkte, die wir abgegeben haben.



Und wohl auch den Titel 2019. Das klingt nicht nach einer emotionalen Ausnahmesituation?

Nein, das ist eine Feststellung. Aber ich habe damit gerechnet, dass in der Öffentlichkeit ein Tsunami über uns hereinbricht. Sehen Sie, der FC Basel ist eine Institution, die in die ganze Schweiz ausstrahlt und eine fantastische Erfolgsgeschichte hinter sich hat. Das ist doch klar, dass das Wellen auslöst. Aber wir analysieren das Ganze losgelöst von der Enttäuschung.

Aber mal Klartext: Das Kader reicht nicht, um um den Titel zu spielen. Anspruch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander.

Man muss schon fair bleiben und offen sagen, dass wir in der Defensive auch viel Pech hatten. Wir haben Goalie Tomas Vaclik (zu Sevilla, Red.) durch Jonas Omlin, einen sehr guten Goalie, ersetzt. Aber er verletzt sich und fällt wochenlang aus. Marek Suchy ist seit vielen Jahren Stammspieler und unser Captain. Auch er fehlt verletzungsbedingt. Wir haben deshalb Carlos Zambrano geholt, und auch er verletzt sich. Taulant Xhaka, ein wichtiger Spieler für die Mannschaft, war gesperrt und dann wird Eder Balanta in Bern vom Platz gestellt ...

... äusserst dumm und zudem schwächt es die dünn besetzte Abwehr noch mehr. Karten sind ein Indiz für Überforderung.

Vier Rote Karten in sieben Spielen sind nicht gut. Das ist richtig. Hinten können wir im Gegensatz zu unserem Mittelfeld oder der Offensive weniger aus dem Vollen schöpfen. In der Defensive ist jetzt die Luft dünn, aber ich habe allen Wünschen der technischen Kommission immer Sorge getragen und in der letzten Saison hatten wir die beste Verteidigung. Das muss man auch sehen.

Aktuell nach Xamax aber die zweitschlechteste. Sind das nicht nur Ausreden?

Das sehe ich nicht so, nein – sondern wie gesagt, haben wir momentan auch ein enormes Verletzungspech ... nüchtern betrachtet, muss man auch sagen, dass wir mit Michael Lang 14 Skorerpunkte verloren haben, der aber letzte Saison auch erst spät im Herbst auf Touren kam. Silvan Widmer ist dieses Jahr sogar besser gestartet, er hat jetzt schon sechs Skorerpunkte.

Sie bleiben also dabei: Das Kader ist für den Titelgewinn gut genug?

Ich verfalle nicht in Aktionismus und Panik. Wir bewahren einen kühlen Kopf, analysieren sachlich und verschaffen uns bis im Winter einen Überblick. Und wenn die Technische Kommission mir signalisiert, dass es dann Verstärkungen braucht, werden wir das gemeinsam anschauen.

Weiterhin auch mit Marco Streller?

Marco Streller steht nicht zur Diskussion. Ich vertraue meinen Mitarbeitern. Und wenn es allfällige Veränderungen geben sollte, dann diskutiere ich sie nicht in der Öffentlichkeit.

Es gibt Gerüchte, dass Sie mit Karli Odermatt einen Einflüsterer haben, der mit dem unerfahrenen Sportchef nicht immer einig geht. Prallen solche Gerüchte an Ihnen ab?

(lacht) Ja, die prallen an mir ab. Karli ist ein Freund und in einer ganz anderen Funktion beim FCB tätig. Er hat andere Stärken, die wir einsetzen.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass der Erfolg zurückkehrt?

Sehr zuversichtlich und das ist auch mein Ziel.

Sonst müssen Sie Ihre wirtschaftlichen Ambitionen überarbeiten. Denn nur der Erfolg generiert Geld.

Das haben Sie gut geschildert. Ich erinnere, dass wir im Sommer 2017 nach meiner Übernahme kein einziges Angebot für einen Spieler vorliegen hatten. Das hat sich mit der Champions League geändert. Und das muss ich Marco hoch anrechnen. Die Qualifikation hat zwar die alte Crew geschafft, aber die beste Kampagne in der Clubgeschichte, haben wir im letzten Jahr gespielt. Und darum bleibe ich zuversichtlich, auch wenn der Weg steinig ist.



Super League