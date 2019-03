«Ambri wird im Playoff noch hungriger sein»

Dominik Kubalik, was bedeutet es Ihnen, der Topskorer der National League zu sein?

Dominik Kubalik: Es bedeutet mir viel, das ist klar, denn es ist eine grosse Ehre. Aber ich habe dies nicht alleine geschafft, es häng viel von den Spielern ab, mit denen ich zusammen spiele und letztlich war es ein grosser Teameffort.

Die Fans sind immer wieder verzückt, was Sie mit dem Puck alles anstellen können. Wie viel Prozent macht da das Talent aus und wie viel entspricht harte Arbeit?

Ich weiss es nicht. Ich versuche immer, so hart wie möglich zu arbeiten, aber hoffe auch, dass ich über Talent verfüge. Ich denke, es ist ein Mix von beidem und um ein guter Eishockeyspieler sein zu können, braucht es auch beides.

Ihre starke Saison war im Einklang mit den grandiosen Leistungen von Ambri. Haben Sie in den letzten Monaten die beste Zeit Ihrer bisherigen Karriere erlebt?

Ja, es läuft in dieser Saison wirklich nicht schlecht bis jetzt, aber es ist noch nicht vorbei. Wir wollen daran anknüpfen und auch im Playoff wieder Erfolg haben. Doch es ist schon so, ich erlebe derzeit eine meiner besten Phasen in meiner bisherigen Karriere.

Die Sturmlinie mit Dominic Zwerger, Marco Müller und Ihnen ist die beste in der Liga. Können Sie die Magie dieses Trios mal erklären?

Schwer zu sagen, vielleicht besteht da etwas im Himmel, das uns verbindet (zeigt nach oben und lacht). Dominic ist ein grossartiger Passeur und ich probiere jeweils, der Schütze zu sein. Zusammen mit Marco versuchen wir immer, uns gegenseitig auf dem Eis zu finden. Die Chemie in unserer Linie ist hervorragend und bislang gelang es uns, einen guten Job zu machen. Doch der wichtigste Teil unserer Arbeit folgt jetzt, im Playoff.

Was ist im Playoff für Ambri möglich?

Ich glaube daran, dass wir mit jedem Gegner mitspielen könne. Das Playoff ist wieder eine andere Geschichte, wie eine andere Liga. Wir werden uns nun gut auf Biel vorbereiten und dann schauen wir, was herauskommen wird.

Oft war es bei kleineren Teams so, dass nach der Playoff-Qualifikation die Luft draussen war. Glauben Sie, dass der Hunger bei Ambri noch gross genug ist?

Ich sehe das nicht als Problem, im Gegenteil. ich glaube sogar, dass wir im Playoff noch hungriger sein werden als in der Qualifikation. Ambri war seit einigen Jahren im Playoff nicht mehr dabei, deshalb ist es für uns eine ganz grosse Sache und wir werden in jedem Spiel hart dafür kämpfen, dass die Reise noch weiter geht.

Ambri verfügt über unglaubliche Fans. Beschreiben Sie doch bitte, welchen Stellenwert diese für Sie haben?

Es ist immer eine grosses Vergnügen, vor unseren Fans zu spielen. Sie geben uns so viel Energie, sie sind unser sechste Mann auf dem Eis. Unsere Fans sind ziemlich verrückt und unterstützen uns in jedem Spiel während der vollen 60 Minuten, selbst wenn wir am Verlieren sind, geben sie noch immer Vollgas. Das ist einfach phantastisch. Ich habe mich ja mittlerweile daran gewöhnt, aber wenn mich jemand aus meiner Familie oder dem Bekanntenkreis besuchen kommt, dann können die das jeweils nicht glauben, was da abgeht. Dabei ist es keineswegs so, dass die Fans bei uns Zuhause in Tschechien leise wären.

Ihre NHL-Rechte liegen seit kurzem bei den Chicago Blackhawks. Ist es somit sicher, dass Sie Ambri verlassen und sich in der NHL versuchen werden?

Eine gute Frage, aber im Moment denke ich nicht daran, was nächste Saison sein wird. Jetzt steht erst einmal der wichtigste Teil der Saison an und ich bin nicht der Typ, der zu weit nach vorne schaut. Ich lebe im Moment und werde mich dann nach der Saison mit meiner Zukunft befassen.

