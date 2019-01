«Arnos Anfrage ist eine grosse Ehre für mich»

Nach seinem Rücktritt im vergangenen April nahm Seger zunächst mit seiner Familie für drei Monate in Australien eine Auszeit. Und nach der Rückkehr nach Zürich war die 41-jährige Verteidigerlegende dann als Hausmann tätig, damit sich endlich auch seine Frau beruflich entfalten kann.

Umfrage Was erreicht Arno Del Curto mit den ZSC Lions? Mit der Trainerikone verteidigen die ZSC Lions den Titel.

Arnos ZSC schafft es bis in den Playoff-Final, verliert diesen aber.

Im Halbfinal ist für die ZSC Lions Schluss - trotz Arno.

Die ZSC Lions schaffen die Playoff-Qualifikation, scheiden aber schon im Viertelfinal aus.

Arnos spektakuläre Verpflichtung wird zum Debakel, die ZSC Lions verpassen die Playoffs.

«Ich war überrascht»

So war das, bis der neue ZSC-Trainer Arno Del Curto letzte Woche anrief und ihn anfragte, ob er nicht Lust habe, zusammen mit Michael Liniger seinem Coaching-Staff anzugehören. «Ich war überrascht und bin auch überrascht, wie schnell ich nun schon wieder beim ZSC zurück bin. Aber wenn einen der erfolgreichste Trainer anfragt, dann ist das eine grosse Ehre, und man muss nicht lange überlegen.»

Spontan zusagen konnte Seger jedoch trotzdem nicht, schliesslich hat man als Hausmann Pflichten. «Das musste ich zuerst regeln, zum Glück war meine Frau einverstanden», erzählt Seger. Es würden nun verschiedene Leute aus dem Umfeld mithelfen, damit die Verteidigerikone seinerseits den ZSC Lions helfen kann.

Regelmässiger Gast im Hallenstadion

Am Montag trat Seger seinen neuen Job an. «Es ist wirklich toll, dies gemeinsam mit Arno und Michael Liniger machen zu können.» Sein detailliertes Aufgabenfeld als Assistenztrainer sei zwar noch nicht definiert worden, «aber es ist sicher so, dass ich mehr mit den Verteidigern arbeiten werde und Michael Liniger mehr mit den Stürmern».

Seger hatte sich in den letzten Monaten auf der Eishockeybühne zwar rargemacht, komplett abgetaucht war er jedoch nicht. So verrät der sechsfache Schweizer Meister: «Einige Spiele habe ich im Hallenstadion live gesehen. Natürlich habe ich die aktuelle Saison mitverfolgt und war auch immer wieder mit Spielern in Kontakt.»

