«Bereuen Sie Ihr ZSC-Engagement?»

Was für eine Finalissima! Was für ein Drama! Die ZSC Lions verpassen eine Saison nach ihrem Meistertitel den Einzug ins Playoff. Ein Unentschieden nach 60 Minuten in Genf gegen Servette hätte gereicht. Doch nach dem 2:3 durch Tim Bozon in der 43. Minute schaffen die Zürcher den Ausgleich nicht mehr. Sie lassen Topchancen aus, wobei ihnen auch etwas das Wettkampf-Glück fehlt.

Bildstrecken Der Meister verpasst gegen Genf das Playoff

So kann am Ende Servette-Coach Chris McSorley seinen «sweet smile» aufsetzen, während Arno Del Curto die Frage beantworten muss, ob er sein Engagement als ZSC-Trainer bereut. Der 62-Jährige war im vergangenen November nach 22 Jahren als Coach des HC Davos zurückgetreten und hatte am 14. Januar in Zürich die direkte Nachfolge von Serge Aubin als Headcoach angetreten. Wie Del Curto auf die verfehlte Playoff-Qualifikation reagiert, sehen Sie oben im Video.

(ddu)