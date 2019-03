«Du denkst nur noch: Bitte mach den Puck rein!»

Im Gegensatz zu den Spielern können die Schiedsrichter nach Einsätzen jeweils nicht auf der Bank wieder durchschnaufen, sondern sind permanent auf dem Eis. 20 Minuten fragte bei einem nach, der es wissen muss. Der abgetretene Spitzenref und inzwischen als Experte bei MySports tätige Tobias Wehrli war beim bisherigen Rekordspiel auf Schweizer Eis, das nun abgelöst wurde, dabei.

Der 41-Jährige leitete gemeinsam mit Andreas Koch letzte Saison in der Ligaqualifikation die Partie zwischen Kloten und den Lakers, die erst nach 102 Minuten und 32 Sekunde durch das 3:2 von Klotens Denis Hollenstein ihr Ende fand. «Es waren alle froh, als es endlich fertig war», erinnert sich Wehrli zurück.

«Level der Schiedsrichter und der Spieler nimmt gemeinsam ab»

«Bei jeder Torchance denkst du nur noch: ‹Bitte mach den Puck rein!›» Die Herausforderung sei für die Unparteiischen schon gross: «Man ist nicht mehr so agil, das Level der Schiedsrichter und der Spieler nimmt gemeinsam ab.»



Wehrli denkt, dass ein Schiedsrichter nach 4 gespielten Dritteln vielleicht noch auf einem Bewegungslevel von 80 Prozent sei, «wichtig ist, dass der Kopf bei 100 Prozent bleibt. Da willst du dich einfach unbedingt zusammenreissen, denn es steht für die Teams so viel auf dem Spiel und man will einfach keinen Fehler machen.»

Strafen nur noch bei 100-prozentiger Sicherheit

Strafen pfiff er damals als Folge davon nur noch «wenn ich mir zu 100 Prozent sicher war und je länger das Spiel dauert, umso sicherer muss man sich noch zusätzlich sein. Denn du willst einfach nicht, dass ein solches Spiel am Ende durch eine erfundene Strafe entschieden wird.»

Das Adrenalin helfe den Schiedsrichtern, in solchen Extrem-Situationen wachsam zu bleiben, «zudem motiviert man sich innerhalb des Schiedsrichter-Teams immer wieder gegenseitig», erzählt Wehrli.

Das Rekordspiel war auch am Tag danach noch in den Knochen

Wichtig sei auch, dass man sich in der Drittelspause jeweils gut verpflege: «Das haben wir damals etwas unterschätzt, weil wir noch keine Erfahrungswerte hatten. Viel Essen mag man zwar nicht, aber man muss unbedingt genügend Flüssigkeiten zu sich nehmen.»

Das Rekordspiel in Kloten forderte Wehrli jedoch nicht nur direkt auf dem Eis, sondern auch noch am Tag danach. «Man spürt körperlich schon, dass man über 40 Minuten länger als üblich im Einsatz war. Ich fühlte mich als ich morgens aufstand ziemlich ausgelaugt.» So dürften sich an diesem Freitag auch Marc Wiegand und Mark Lemlin, die nun von Wehrli und Koch den Schweizer Schiedsrichter-Rekord übernahmen, fühlen.

