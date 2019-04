Es gibt einige böse Analytiker, die behaupten, mit Stephan könne man nicht Meister werden. Ihm fehle für die ganz grossen Spiele im Playoff das gewisse Etwas, das die ganz grossen Torhüter auszeichne. Das ist wirklich sehr böse.

Denn vielleicht war Stephan jeweils einfach auch nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Er stand beispielsweise nie bei einem Verein der grossen vier (Bern, ZSC, Davos, Lugano) unter Vertrag, die in diesem Jahrtausend alle Meistertitel unter sich ausgemacht haben.

«Ich habe Fehler gemacht, das streite ich nicht ab»

Und was sagt Stephan selbst zu dieser Debatte? Im Gegensatz zu anderen Goalies in der Liga stellt er sich auch während des Playoffs den Medien. Er äussert sich sogar zu solchen wenig schmeichelhaften Themen. «Klar habe ich Fehler gemacht im Playoff, das streite ich nicht ab. Aber die Analysen, die da teilweise getätigt werden, sind etwas leichtfertig. Man kann nicht meine gesamte Karriere auf einige Sachen reduzieren, sondern muss jede Playoff-Serie jeweils einzeln anschauen», fordert Stephan.

Der 35-Jährige sagt aber auch: «Es liegt an mir, das Gegenteil zu beweisen, und es freut mich, dass ich in diesem Jahr eine weitere Chance dazu habe.» Der Goalie des EV Zug könnte nun auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Trotz der 2:3-Niederlage nach Verlängerung vom Samstag im zweiten Finalspiel gegen den SC Bern sehen viele den EVZ hinsichtlich des Meistertitels weiterhin im Vorteil.

Bis jetzt mit Genoni auf Augenhöhe

Fakt ist auch: Stephan spielt eine Topsaison und stellt dies bislang auch im diesjährigen Playoff eindrücklich unter Beweis. In den Viertelfinals war er besser als Luganos Elvis Merzlikins, im Halbfinal stellte er Lausannes Sandro Zurkirchen in den Schatten, und im Final bewegt er sich bislang mit Berns Leonardo Genoni, der nächste Saison in Zug sein Nachfolger wird und wegen dessen Ankunft er genötigt wurde, nach Lausanne zu wechseln, auf Augenhöhe.

«Ich bin mehr oder weniger zufrieden mit meinen Leistungen», sagt Stephan. Dies sei jedoch nicht nur sein Verdienst: «Ich werde gut unterstützt von meiner Mannschaft, das macht es einfacher. Sollten meine Vorderleute zwischendurch mal weniger gut funktionieren, ist es meine Aufgabe, dies zu korrigieren. Es ist ein Geben und ein Nehmen zwischen der Mannschaft und dem Goalie.»

«Meine Lust auf den Titel ist riesig»

Zweimal stand Stephan zuvor in einem Playoff-Final, zweimal musste er am Ende dem Gegner zum Titel gratulieren. Jeweils dem SC Bern. 2010 verlor er mit Servette 3:4, 2017 mit Zug 2:4. Werden für ihn nun aller guten Dinge drei? Klappt es für den Mann, der in der Schweizer Goaliehierarchie stets ein wenig im Schatten anderer (Gerber, Hiller, Genoni, Berra) stand, beim dritten Anlauf im Final und beim dritten Versuch gegen den SCB?

Einen Fortschritt hat Stephan schon mal erlebt. Durch den 4:1-Sieg im Auftaktspiel konnte er erstmals überhaupt in einer Playoff-Finalserie in Führung gehen. Doch kaufen kann er sich davon nichts. Die entscheidenden Spiele, die darüber richten, ob aus Stephan mit seinen 35 Jahren doch noch ein Meister-Goalie wird, folgen jetzt.

«Meine Lust auf den Titel ist riesig», sagt Stephan. Er stellt jedoch in Abrede, dass es für ihn eine besondere Genugtuung wäre, seine Kritiker endlich mundtot machen zu können: «Es geht nicht darum, dass ich es allen zeigen will, sondern ich will es für die Mannschaft, den ganzen Staff und mich persönlich.»

