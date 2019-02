«Habe momentan andere Prioritäten als die NHL»

Trainer Greg Ireland hält deshalb grosse Stücke auf den Youngster, schenkt ihm viel Vertrauen und Eiszeit. Trotz seines zarten Alters hat Riva bereits 109 Spiele in der National League absolviert und kommt in dieser Saison auf eine bemerkenswerte durchschnittliche Eiszeit von 13 Minuten pro Spiel.

Bildstrecken Die ZSC Lions gewinnen gegen die Tigers im Penaltyschiessen Nachwuchsspieler des Monats



In Zusammenarbeit mit PostFinance wählt 20 Minuten in der Saison 2018/19 jeweils den Nachwuchsspieler des Monats und stellt diesen vor. PostFinance engagiert sich seit vielen Jahren als Sponsorin für den Schweizer Eishockey-Nachwuchs.



Februar 2019: Elia Riva (Lugano)

Januar 2019: Tim Berni (ZSC Lions)

Dezember 2018: Yannick Zehnder (Zug)

November 2018: Raphael Prassl (ZSC Lions)

Oktober 2018: Janis Jérôme Moser (Biel)

«Es ist schön, dass meine Arbeit geschätzt wird», freut sich der Tessiner, «aber ich muss mich auch bei meinen Teamkollegen bedanken. Gerade von den erfahrenen Spielern kann ich jeden Tag immer wieder Neues lernen, viel bei ihnen abschauen und daran wachsen.»

Tessiner Nati-Connection

Seine guten Leistungen haben dem aufstrebenden Jungverteidiger Anfang Monat ein Aufgebot für die Prospect-Spiele der Nationalmannschaft eingetragen. In den Spielen gegen Deutschland spielte er im selben Block wie Michael Fora und Luca Fazzini, zwei andere Tessiner. «Es war eine tolle Erfahrung und mit ihnen zusammen machte es diese noch spezieller», erzählt Riva und fügt mit einem Schmunzeln an: «Auf dem Eis haben wir ausschliesslich Tessiner Dialekt gesprochen.»

Ein wichtiges Element auf dem Weg nach oben waren für den zweimaligen Junioren-WM-Teilnehmer zu Beginn seiner National-League-Karriere die Einsätze bei den Ticino Rockets in der Swiss League: «Für meine Entwicklung war das sehr wertvoll, ich konnte mich in dieser Zeit enorm verbessern.» Er habe dort viel Eiszeit erhalten und sich in allen möglichen Spielsituationen zeigen können.

Der Rat des Vaters

Das Talent wurde Elia Riva quasi in die Wiege gelegt. Sein Vater Luigi (50) war selbst Verteidiger, spielte für Ambri, Lugano und La Chaux-de-Fonds in der obersten Liga und bestritt für die Schweiz 20 Länderspiele sowie die WM 1992 in der damaligen Tschechoslowakei, bei der die Nati Vierte wurde.

«Wir haben eine exzellente Beziehung. Seine Ratschläge waren für mich schon immer enorm wertvoll, wir reden oft miteinander», verrät Elia Riva. Auch über eine mögliche Zukunft in der NHL? «Das ist ein Traum, aber kein kurzfristiges Ziel. Im Moment habe ich andere Prioritäten.» Beispielsweise, in den nächsten Tagen mit Lugano die Playoff-Qualifikation zu schaffen.

Eishockey