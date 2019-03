«Ich hätte durchaus noch weiterspielen können»

Robert Mayer hätte zum grossen Helden werden können. Der Goalie von Servette hielt überragend. Doch beim Berner Siegestor von Mark Arcobello in der dritten Verlängerung dieses sechsten Playoff-Viertelfinalspiels war er machtlos. Trotzdem gab sich Mayer im Interview mit SRF nach dem Spiel sehr gefasst und galant. «Die Enttäuschung ist jetzt zwar gross, aber es hat wirklich Spass gemacht. Bis zur letzten Minute glaubten wir daran, dass wir gewinnen können», erklärte er.

Die Konzentration als Goalie so lange aufrecht erhalten zu müssen, sei für ihn eigentlich kein Problem gewesen: «Nach einem Spiel brauche ich ohnehin immer bis morgens um 4 Uhr, bis ich runterfahren kann. Ich fühlte mich gut und keineswegs müde und hätte durchaus noch weiterspielen können. Oder sonst hätte ich Leonardo Genoni dann immer noch fragen können, ob wir Scheren, Stein, Papier spielen sollen.» Er werde nun nach Hause gehen, mit seiner Frau ein Glas Wein trinken und diese Saison mit ihrem verrückten Ende nochmals Revue passieren lassen.

Der spezielle Geburtstag von Chris McSorley

Garantiert nie vergessen wird diesen Abend auch Servette-Trainer Chris McSorley, denn um Mitternacht begann sein 57. Geburtstag. «Ich hätte nie gedacht, dass ich hier noch immer am coachen bin, wenn mein Geburtstag beginnt», sagte er hinterher.

Ein Geschenk in Form des Sieges erhielt der Kanadier nicht, dennoch war er enorm stolz auf sein Team: «Es war eine sehr schwierige Saison mit so vielen Verletzten. Dass die Spieler trotzdem einen solchen Effort leisten konnten, immer weitermarschiert sind und am Ende sogar einen Giganten wie Bern ins Wanken brachten, ist eigentlich unglaublich.»

Rüfenacht: «Meine Beine waren taub»

Sehr glücklich, aber auch fix und fertig zeigte sich nach dem Spiel SCB-Stürmer Thomas Rüfenacht: «Im fünften Drittel bekam ich Krämpfe in den Beinen, doch im sechsten spürte ich dann nichts mehr, da waren sie taub.» In der Pause zwischen dem fünften und dem sechsten Drittel seien alle so müde gewesen und kaum noch in der Lage, etwas zu sagen, berichtete Rüfenacht weiter. «Ich sass neben Beat Gerber, wir sahen uns nur an und mussten lachen. Zum Glück haben wir gewonnen und nun ein paar Tage Pause.» Am Dienstag geht es für den SC Bern mit dem ersten Halbfinal-Spiel weiter.

