«In Lugano ging vieles in die Hose»

Damien Brunner, ich nehme an, Sie haben schon unwichtigere Tore geschossen als das 1:1 in Playoff-Spiel 5 gegen Ambri, das in dieser Partie den Umschwung brachte?

Damien Brunner: Es wurde Zeit für mein erstes Tor in diesem Playoff. Speziell in den Spielen 1 und 4 vergab ich viele Chancen. Ich bin happy, dass es dieses Mal rechtzeitig geklappt hat, nachdem wir zunächst in Rückstand geraten sind. Es war ein sehr schönes Zuspiel von Robbie Earl und dann erwische ich den Verteidiger auf dem falschen Fuss.

Umfrage Wer wird Schweizer Meister? Bern

Zug

Biel

Lausanne

SCL Tigers

Servette

Wie werten Sie diese neuerliche Halbfinal-Qualifikation von Biel? Seit Ihr jetzt einfach dort, wo Ihr schon vor der Saison hin wolltet?

Wir wollten eine gute Qualifikation spielen, die Vorgabe des Vereins waren die Top 6. Das haben wir geschafft und sind mit sehr viel Selbstvertrauen in diese Viertelfinal-Serie rein gegangen. Wir sind in dieser auf ein starkes Ambri getroffen, aber ich weiss auch nicht genau, was ihr Problem war mit uns. Inklusive Vorbereitung haben wir 9 von 10 Spielen gewonnen. Vielleicht liegt ihnen einfach unser Spielsystem nicht. Wir haben von uns erwartet, dass wir diese Serie gegen Ambri gewinnen, auch das Umfeld hat dies von uns erwartet und deshalb ist es schön, dass wir es so souverän durchgezogen haben.

Man hat nach dem Spiel gespürt, dass Ihr nun mehr wollt. So ausgelassen gejubelt und gefeiert wie im letzten Jahr nach der Halbfinal-Qualifikation wurde nicht mehr. Oder täusche ich mich da?

Nein, das ist schon so und das ist auch gut so. Nur schon für die Köpfe der Spieler, damit man sich da mental nicht gehen lässt. Wir müssen jetzt unseren Rhythmus behalten, den eingeschlagenen Weg weiter gehen und weiterhin an uns glauben.

Im letzten Jahr waren Sie während der Halbfinal-Serie noch auf der Seite des damaligen Gegners Lugano und sahen diese Serie als Aussenstehender, weil Sie verletzt waren. Nach einer 2:0 brach Biel damals noch ein. Was hatten Sie damals für einen Eindruck von Ihrem jetzigen Team?

Ich muss ganz ehrlich sagen, damals war ich mit Schmerzmitteln zugedröhnt und hatte vermutlich auch noch ein Bier in der Hand. Eishockey hat mich damals nicht interessiert, mein Knie und mein Fuss waren derart kaputt, ich wurde während den Viertelfinals operiert. Ich war damals so weit weg vom Eishockey und deshalb habe ich keine Ahnung wie diese Serie im Detail verlaufen ist.

Dann helfe ich Ihnen ein wenig auf die Sprünge. Man gewann damals den Eindruck, dass Biel ein wenig die Reife gefehlt hat. In diesem Playoff wirkt Ihr aber enorm abgeklärt.

Ja und das mit allen. Wir haben es durchgezogen, mit allen vier Linien, man konnte auf alle Spieler zurückgreifen, man musste keinen auslassen und das ist ein gutes Zeichen für eine Mannschaft. Das entspricht sicherlich auch einem Reifungsprozess, je mehr Playoffspiele eine Mannschaft auf dem Buckel hat, umso mehr hilft ihr das.

Wollen Sie jetzt auf Ihre alte Tage tatsächlich noch erstmals in Ihrer Karriere Meister werden?

(lacht) Das wäre schön. Aber jetzt nehmen wir schön Schritt für Schritt. Wir wissen zwar noch nicht, wer unser nächste Gegner ist. Aber wir sind hungrig und werden in die Halbfinal-Serie alles rein werfen, was wir haben.

Wenn alles nach Plan läuft, gibt es im Halbfinal ein Derby gegen Bern...

...ich glaube es ist nicht gut, wenn ich mich jetzt schon dazu äussere (lacht). Wir können darüber reden, wenn es dann so sein sollte.

Sie hatten in den letzten Jahren einige Leidenszeiten mit vielen Verletzungen. Was bedeutet es Ihnen nun, im Halbfinal zu stehen und auch spielen zu können?

Das ist schön. Ich war nur schon der glücklichste Mensch, als die Qualifikation zu Ende ging und ich alle 50 Spiele absolvieren konnte. Ich habe ja kaum mal noch mehr wie 30 Spiele gespielt, seit ich aus der NHL zurückgekehrt bin. Das habe ich dann nach dem Jahreswechsel auch gespürt, mein Körper musste wieder mehr arbeiten. Doch jetzt fühle mich gut, auch meine Beine machen voll mit, es macht Spass. Auch weil wir hier in Biel einfach eine geile Truppe sind.

Ihr letzter Arbeitgeber Lugano ist dagegen bereits ausgeschieden. Kommt da nach dem abrupten Ende dieses Kapitels im letzten Sommer etwas Schadenfreude auf?

Nein, überhaupt nicht. Ich habe meine Zeit in Lugano genossen und ich wollte viel mehr zeigen, als ich konnte. Leider ging sehr vieles in die Hose. Ich machte mir jeweils auch sehr viele Vorwürfe und konnte kaum abschalten. Mit dem Weggang habe ich dann einen Schlussstrich gezogen und begann vorwärts zu schauen. Aber Schadenfreude besteht absolut keine. Ich habe mit einigen Spielern auch noch immer Kontakt und freue mich mega, dass auf nächste Saison Luca Cunti und vielleicht auch Stefan Ulmer (lacht) zu uns kommen (Anmerkung der Redaktion: Der Transfer von Ulmer zu Biel ist zwar Tatsache, aber noch nicht offiziell verkündet worden).

Eishockey