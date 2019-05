«Josi, Berra und Praplan wären gute Bachelors»

Er ist ein neues Gesicht in der Schweizer Journalistenrunde in Bratislava. Und man tritt keinem der anderen zu nahe, wenn man behauptet, dass er der Bestaussehende ist. Schliesslich erlangte der 30-Jährige 2016 als Hauptdarsteller der Kult-Kuppelshow «Der Bachelor» im ganzen Land Berühmtheit.

Gemeinsam mit der TV-Journalistin Martina Baltisberger ist Nietlispach an der Eishockey-WM für den Teleclub im Einsatz, interviewt die Spieler und liefert Hintergrund-Storys. Neuland ist für ihn die journalistische Tätigkeit, mit Eishockey ist er allerdings schon länger verbunden.

«Ich war schon immer ein Eishockey-Fan und ging schon als kleiner Bub immer an die Spiele», verrät Nietlispach. Als Zuger steht ihm natürlich der EV Zug besonders nahe: «Nationaltrainer Patrick Fischer kenne ich schon seit 15 Jahren und einige Spieler sind gute Freunde von mir.»

Nietlispach ist ein Multitalent. Einerseits ist er ein erfolgreicher Kickboxer, daneben führt er ein eigenes Fitness-Geschäft, ist aber auch als Personal-Trainer tätig (er leitete unter anderem einen Grossteil des Sommertrainings des EVZ und war in dieser Saison unter anderem der Off-Ice-Coach der Schweizer U-20-Nati) und nun ist er also auch im sportjournalistischen Bereich tätig. «Ich arbeite einfach gern mit Menschen zusammen und das kann ich bei all diesen Tätigkeiten tun», führt Nietlispach aus.

«Hier an der WM schnuppere ich mal rein, es ist wirklich eine coole Erfahrung. Wo das hinführt, werden wir dann sehen. Ich werde sicher auch in die Moderation gehen – und mein Ziel ist es, an der Heim-WM 2020 moderieren zu können», sagt er.

Dazu animiert, sich vor der Kamera zu versuchen, hat ihn Teleclub-Programmchefin Claudia Lässer. Nietlispach wurde zum Casting geladen, überzeugte und absolvierte danach eine einjährige Ausbildung.

Natürlich darf eine Frage an einen Ex-Bachelor nicht fehlen, der nun täglich mit den Schweizer WM-Spielern zu tun hat. Welcher Nati-Spieler wäre der perfekte Bachelor? «Viele der Spieler haben ja bereits eine Freundin. Der prädestinierte Bachelor wäre vermutlich Roman Josi, aber der heiratet ja im Sommer. Reto Berra und Vincent Praplan würden sicher auch keine schlechte Falle machen, sie sehen gut aus und sind gross.»

