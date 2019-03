«Mental sind wir sehr viel stärker als vor einem Jahr»

Lino Martschini, Ihr habt losgelegt wie die Feuerwehr. Nach 9 Minuten stand es schon 2:0. War dieser Überfall auf Lugano so geplant?

Lino Martschini: Klar, einen solchen Start erhofft man sich und natürlich ist es ein Vorteil, wenn man so starten kann. Die Fans haben uns auch riesig unterstützt und wir konnten das mit einem frühen Tor zurückzahlen, so bekommt man Rückenwind.

Es war wieder ein ganz anderes Zug zu sehen, als zum Schluss der Qualifikation, als die Leistungen teilweise dürftig waren.

Das ist so. Wir waren auch nicht zufrieden, wie wir da aufgetreten sind. Die Challenge, die wir von uns selbst einforderten, es bis zum Schluss durchzuziehen, konnten wir nicht aufrecht erhalten. Mental war es schwierig, wir wollten zwar, aber brachten es zum Teil nicht aufs Eis. Deshalb sind wir froh, dass wir nun zum Playoff-Start zeigen konnten, was wir eigentlich drauf haben und den ersten Sieg einfahren konnten.

War das jetzt das berühmte «den Schalter umlegen»?

Wenn es diesen geben würde, dann war es vielleicht so. Aber diesen Schalter gibt es nicht. Man muss die Konzentration haben, man muss den Fokus haben und das haben wir gegen Lugano gehabt.

Vor einmal Jahr habt Ihr im Viertelfinal gegen die ZSC Lions im ersten Spiel ebenfalls einen überzeugenden Auftritt hingelegt. Am Ende blieb es der einzige Sieg. Was müsst Ihr nun tun, damit dies nicht nochmals geschieht?

Wir denken eigentlich nicht mehr an das letzte Jahr. Seither haben wir vieles verändert, unter anderem sind wir mental sehr viel stärker geworden. Wir müssen nun unser Selbstvertrauen nach Lugano mitnehmen, dort steht uns erneut ein Riesenkampf bevor. Diesen Kampf müssen wir annehmen und schauen, dass wir diese Serie auf unserer Seite behalten.

Ihr habt Lugano fast über drei Drittel dominiert. Das Einzige, was man Euch vorwerfen kann, ist die mangelnde Effizienz. Deswegen wurde es am Schluss nochmals richtig eng. Stört Sie das auch?

Das ist definitiv ein Punkt, den wir anschauen müssen. Lugano ist eine sehr gute Mannschaft und wenn man gegen diese die Türe einen Spalt offen lässt, dann nützen die das aus. Deshalb wurden wir zum Schluss noch derart in unsere Zone hineingedrückt. Aber ich denke auch, dass wir es zuvor sehr gut gemacht haben, wir haben Druck gemacht, uns viele Chancen erarbeitet und gegen hinten sehr gut gearbeitet. Die letzten acht bis zehn Minuten müssen wir allerdings, wie gesagt, nochmals anschauen.

