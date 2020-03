«Mit Angst zieht man die Gefahr erst recht an»

Raphael Diaz, macht Ihnen das Coronavirus Angst?

Angst nicht, denn ich vertrete die Ansicht, dass man die Gefahr erst recht anzieht, wenn man sich von einer Angst reinziehen lässt. Aber klar, es ist an der Zeit, vorsichtiger zu sein.

Inwiefern sind Sie nun vorsichtiger?

Als Team wurden wir angehalten, oft die Hände zu waschen und Desinfektionsmittel zu benutzen. Diese haben wir beim EVZ in der Kabine schon seit 10 bis 15 Jahren, aber wir wurden jetzt explizit nochmals darauf aufmerksam gemacht, diese auch wirklich zu benutzen. Und genauso, dass wir momentan keine Shoppingtour in Mailand unternehmen sollen.

Haben Sie Verständnis für das Veranstaltungsverbot des Bundesrates, das auch Sie mit dem EV Zug betrifft?

Ich bin kein Experte und kann daher nichts zum Virus und seiner Gefahr sagen. Man hört viel, man liest viel, aber als Sportler ist es schwierig, abzuschätzen wie gross diese effektiv ist. Fakt ist, dass es für uns Eishockeyspieler bitter ist, dass wir nicht spielen können. Seit dem vergangenen Sommer trainieren wir, um im Playoff in Topform zu sein. Und je länger die Regular Season dauerte, umso mehr stieg die Vorfreude auf die schönste Eishockey-Zeit des Jahres. Deshalb ist es zunächst einfach mal hart zu verdauen, dass wir nicht spielen können. Aber wir müssen dies akzeptieren, es ist wie es ist.

Finden Sie, dass wir in der Schweiz zu panisch reagieren?

Das Thema dominiert aktuell die Medien. Man liest viel darüber, man sieht vieles im Fernsehen und die Leute nehmen dies alles wahr. Bei einigen verursacht es mehr Panik, bei anderen weniger.

Ob das Playoff gespielt werden kann, ist in der Schwebe. Gleiches gilt für die Heim-WM im Mai. Denken Sie manchmal daran, dass Sie in dieser Saison womöglich keinen einzigen Match mehr bestreiten werden?

Nein, solche Gedanken hatte ich noch nie! Ich bin vom Typ her so, dass ich stets versuche, den Fokus zu behalten. Deshalb denke ich aktuell an den 17. März und dass wir dort mit dem Playoff beginnen wollen. Die WM ist noch weit weg, sie beginnt erst in zwei Monaten. Ich denke, dass viel geschehen müsste, dass diese abgesagt wird und hoffe natürlich, dass dies nicht geschehen wird.

Die Vorfreude in der Schweiz auf die Eishockey-WM ist gross. Wie schlimm wäre es für Sie als Nati-Captain, wenn diese nicht stattfinden könnte?

Dass es ein solches Ausmass annehmen könnte, möchte ich mir nicht vorstellen. Das wäre extrem traurig für uns alle. Als Sportler hast du einmal, wenn du Glück hast vielleicht zwei Mal, die Gelegenheit, eine WM vor eigenem Publikum zu erleben. Und wenn diese dann abgesagt werden muss… So etwas will ich mir gar nicht erst ausmalen.

Was wäre für Sie persönlich das grössere Übel? Gar kein Playoff oder ein Playoff nur mit Geisterspielen?

Das ist eine enorm schwierige Frage. Zum Schweizer Eishockey gehört diese Stimmung in den Stadien und ohne diese ist das Playoff nur schwer vorstellbar. Zuschauer gehören einfach dazu, sie machen das Playoff attraktiver, sorgen für zusätzliche Emotionen und das Adrenalin bei uns Spielern. Keiner wünscht sich, dass die Zuschauer nicht dabei sein können. Andererseits muss gespielt werden, weil es einen Gewinner geben soll. Es ist schwierig, das gegeneinander abzuwägen, es beisst sich so oder so.

Wie schaffen Sie es beim EV Zug, in dieser ungewissen Situation im Training und auch mental die Spannung für das Playoff aufrecht zu erhalten?

Das ist ein sehr spannender Punkt. Oft haben wir drei Spiele in einer Woche und nun während zweieinhalb Wochen keines. Umso wichtiger ist es, dass wir im Training den Ernstkampf simulieren, dort Emotionen reinbringen und den Körperkontakt suchen. Wenn wir dies nicht tun und dann nach zweieinhalb Wochen den Schalter plötzlich umlegen müssen, dann ist das fast nicht machbar.

Sind Sie in diesen Tagen als Captain besonders gefragt, damit aufgrund der aktuellen News-Lage keiner die Motivation verliert und mental abhängt?

Dass es Motivationsprobleme geben könnte, glaube ich nicht. Aber es könnte sein, dass der eine oder andere den Fokus ein wenig verliert. Deshalb bin nicht nur ich als Captain, sondern sind all unsere Teamleader gefragt darauf zu achten, dass die Intensität stets hoch ist und die Freude erhalten bleibt. Unser Hauptaugenmerk muss dem 17. März gehören.



