«Mit dem Rücken zur Wand sind wir am besten»

Es war ein wildes, verrücktes und untypisches Playoff-Spiel. 9 Tore und einen 5:4-Sieg für Zug gab es in diesem dritten Viertelfinalmatch. Die defensive Disziplin wurden von beiden Teams kurzerhand ausser Kraft gesetzt. Sorge zum Puck tragen? Schien keinen zu interessieren.

Umfrage Wer wird Schweizer Meister im Eishockey? Bern

Zug

Lausanne

Biel

Ambri

SCL Tigers

Lugano

Servette

Glücklich kann sich schätzen, wer ein solch wirres Spektakel am Ende gewinnen kann. Bitter ist es dagegen für den Verlierer, weil er eine riesige Chance verpasst hat. Und die Folgen sind gravierend: Anstatt der Stimmungsmannschaft Lugano in dieser Viertelfinal-Serie ein Comeback zu gewähren und sie auf 2:1 aufschliessen zu lassen, führt der EVZ nun mit 3:0 und steht mit einem Bein im Halbfinal.

In der letzten Viertelfinalserie verlor der EVZ noch mit 4:5

Zwangsläufig werden Erinnerungen an das Playoff 2018 wach. Da gab es im zweiten Spiel der Viertelfinal-Serie gegen die ZSC Lions ein ebenso wildes, verrücktes Spiel. Am Schluss verlor Zug gegen den späteren Meister mit 4:5, weil Fredrik Pettersson 100 Sekunden vor Schluss via Dominik Schlumpfs Rücken ins Tor traf. Es war vor einem Jahr der Anfang vom Ende für den EVZ.

Nun gelang es den Zentralschweizern, ein solches nicht alltägliches Spiel zu gewinnen. Captain Raphael Diaz markierte dieses Mal das umjubelte Siegestor. Mit einem kernigen Distanzschuss. Nur Glück? Oder auch eine Frage einer neuen Mentalität? Hätte Zug im März 2018 ein solches Spiel noch verloren?

Diaz: «Das zeugt von Charakter»

«Es ist immer schwierig, solche Vergleiche zu ziehen», sagt Siegesschütze Diaz, «letztes Jahr ist letztes Jahr und dieses Jahr ist dieses Jahr. Es ist einfach schön, dass wir einen Weg gefunden haben, dieses Spiel doch noch heimzubringen. Das zeugt von Charakter.»

Diaz verweist aber auch darauf, dass es gefährlich wäre, nun zu glauben, dass diese Serie vorentschieden sei: «Es geht weiter und es ist erst zu Ende, wenn es zu Ende ist. Wir müssen uns nun wieder gut vorbereiten und vor allem schauen, dass wir am Samstag in Lugano in der Defensive viel solider agieren.»

Ireland: «Ich habe viel Vertrauen in meine Mannschaft»

Mit einer 0:4-Klatsche gegen Zug aus den Viertelfinals auszuscheiden, wäre für Lugano nach einer insgesamt schwachen Saison ein letzter grosser Tiefpunkt. Aber natürlich stirbt die Hoffnung auch im Tessin zuletzt. «Wir wissen, wie dieser Sport funktioniert und wie schnell sich alles ändern kann», sagt Trainer Greg Ireland.

«Man kann eine Playoff-Serie nicht mit einem Spiel gewinnen und auch nicht mit drei Siegen, es braucht vier. Ich habe weiterhin viel Vertrauen in meine Mannschaft, denn sie sammelte in den letzten Jahren in den Playoffs viel Erfahrung», so Ireland weiter. Der Kanadier schafft es sogar, aus diesem 0:3-Rückstand in der Serie einen positiven Aspekt zu sehen: «Wir sind es uns in dieser Saison gewohnt, mit dem Rücken zur Wand zu stehen und genau in solchen Situationen haben wir immer unser bestes Hockey gezeigt.»

Eishockeyckey">Eishockey