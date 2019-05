«Na logisch, habe ich Groupies»

Cooly, du warst ja schon schon an der letzten WM in der Schweiz 2009 das offizielle Maskottchen. Was hast du seither alles angestellt?

Ist das schon zehn Jahre her? Wahnsinn. Ich habe mir 2009 natürlich erst einmal Ferien gegönnt. Eine solche WM ist Hochleistungssport. Mein Sommertraining ist vergleichbar mit dem der Hockeyjungs. Entsprechend habe ich auch meine Figur gehalten. Dann war ich bei verschiedenen Events dabei – unter anderem bei der Leichtathletik-EM und Weltklasse Zürich. Seither bin ich das Idol von Usain Bolt.

Heute in einem Jahr beginnt die Eishockey-WM in der Schweiz (Zürich und Lausanne) und ab heute sind auch Arena-Packages sowie Vorrunden- und Finalrunden-Packages erhältlich. Im September gehen dann die Tagestickets in den Verkauf und ab Februar 2020 sind, sofern noch verfügbar, auch Einzelspieltickets erhältlich. Der detaillierte Spielplan wird voraussichtlich Ende August kommuniziert. Klar ist bereits jetzt, dass die Schweiz all ihre Spiele im Zürcher Hallenstadion austragen wird. Tickets und weitere Informationen: 2020.iihfworlds.com.

Die meisten deiner Artgenossen sind keine Stars und verbringen ihre Zeit auf der Weide oder landen im Schlachthof. Du hingegen wirst an der WM 2020 in Zürich und Lausanne wieder der grosse Star sein. Was bedeutet dir das?

Ich bin ja ein Wiederkäuer, also komme ich wieder. Der Job als Maskottchen ist sehr hart und ich bin ja auch zehn Jahre älter geworden. Ich habe mich aber echt ins Zeug gelegt, dass ich nochmals dabei sein kann. Die Vorfreude ist riesig und ich verspreche allen Fans da draussen, dass wir zusammen sehr viel Spass haben werden! Ich zähle auf euer zahlreiches Erscheinen.

Sind die anderen Kühe in der Schweiz da nicht neidisch auf dich?

Nein, wir Kühe halten zusammen, es ist wie im Teamsport. Ich habe von diversen Weiden und Ställen aus der ganzen Schweiz unzählige Anrufe und Nachrichten erhalten – die Reaktionen waren durchwegs positiv. Zudem sind die meisten froh, können sie diesen Job mir überlassen, da sie konditionell gar nicht mehr mithalten könnten.

Wirst du schon im Vorfeld der WM wieder auf Tour sein? Und wo?

Oh ja, das werde ich. Mein Terminkalender ist ziemlich voll und ich gehe ab Sommer auf Tour. Zu viel verraten möchte ich jedoch noch nicht.

Was ist dir nun eigentlich lieber, das Eis oder die Tartanbahn?

Leichtathletik ist sicher cool(y). Eishockey ist aber meine Lieblingssportart! Als Herdentier bin ich sowieso Fan von Mannschaftssport. Eishockey ist schnell, dynamisch, hart und immer spannend. Dass die WM nächstes Jahr wieder in die Schweiz kommt, ist ein absolutes Highlight und eine grossartige Sache! Von mir aus könnte sie jedes Jahr vor meinem Bauernhof stattfinden.

Wie hat sich dein Tanzstil in den letzten Jahren verändert?

Man sollte sich immer weiterentwickeln. Aber ich bin mit meinem Cooly-Style eigentlich immer gut gefahren. Möglichst wild und möglichst so, dass jeder mittanzen kann – egal, ob nüchtern oder bereits etwas angeheitert.

So sehen Coolys Tanzkünste aus. (Video: Youtube/HockeyMouse)

Wie schaffst du es, im Stadion permanent Vollgas zu geben? Was mixt du dir ins Essen?

Wir Kühe werden zuweilen etwas unterschätzt, wenn wir gemütlich muhend auf den Weiden herumstehen und uns durch den Tag kauen. Aber das gute Schweizer Gras gibt viel Energie. Jenes von der Wiese natürlich. Wir Kühe sind vegan, also Ernährungshipster. Ansonsten sind viel Schlaf und eine professionelle Vorbereitung entscheidend.

Welches ist dein absoluter Lieblingsspieler?

Ich kann und will mich da nicht festlegen. Ich mag sie alle. Ehrlich!

Hast du eigentlich Groupies?

Na logisch, was denkst du denn. Aber ein richtiger Cooly geniesst und schweigt. Zudem habe ich während der WM keine Zeit für solche Spässe – da gehöre ich allen.

