«Sie warten darauf, dir den Platz wegzunehmen»

Man könnte nun meinen, nach acht Saisons in der weltbesten Eishockeyliga fühle man sich schon als unbestrittener NHL-Spieler. Und natürlich ist das Nino Niederreiter auch. Bei den Carolina Hurricanes wird er diese Saison mal in der ersten, mal in der zweiten Linie eingesetzt, erhält entsprechend viel Eiszeit vom Headcoach.

Doch ganz so einfach ist das nicht, wie der 27-jährige Churer im Tamedia-Podcast erklärt: «Ab wann man sich als NHL-Spieler fühlt, ist schwierig zu beantworten.» Auch heute gehe er vor der Saison mit einem «komischen Gefühl» ins Trainingscamp: «Es gibt so viele Spieler, die nur darauf warten, dir deinen Platz wegzunehmen.» Vielleicht denke er da zu extrem, sagt Niederreiter: «Aber ich glaube, dass wenn du dir deiner Sache zu sicher wirst, kann plötzlich alles vorbei sein.»

Dabei ist der Weg an die Spitze schon sehr hart. Viele junge Spieler, oft noch Teenager, werden in die AHL abgeschoben. Rund zehnmal weniger verdienen sie dort, der Unterschriftsbonus von 100'000 Dollar wird Anfang Saison ausbezahlt. Mit so viel Geld auf einmal können nicht alle umgehen. Und auch die NHL-Cracks seien manchmal in finanziellen Angelegenheiten etwas gar sorglos: «Ich bekam solche Fälle durchaus mit. Zum Beispiel, wenn Mitspieler ihr ganzes Geld im Casino verloren oder für teure Autos und Häuser verprassten.» Niederreiter sei aber nie in solche Probleme geraten: «Meine Familie brachte mir bei, dass das Geld hart verdient und geschätzt werden muss.»

Das ganze, über 45 Minuten lange Gespräch in Niederreiters Wohnung in North Hills in North Carolina ist im 5. Teil des «Eisbrechers» zu hören.

