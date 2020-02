Für den Meister ist es eine Minute vor zwölf. Nur mit 15 Punkten aus den letzten Partien erreicht der SC Bern garantiert das Playoff. «Das ist zwar möglich, aber es wäre vermessen, es zu erwarten», beurteilt der ehemalige Nationalcoach Simon Schenk die Situation.

Trotz des grossen Drucks wirkt SCB-Coach Hans Kossmann keineswegs panisch. Er hat ­seinen Spielern nach der 0:4-Schlappe in Biel sogar drei Tage freigegeben. «Es war wichtig, dass sich unsere Schlüsselspieler ausruhen konnten», begründet er diesen Entscheid.

Bessere Defensivarbeit gefordert

Der Kanada-Schweizer fordert von seinem Team vor den Partien gegen Rapperswil und Lugano vor allem beim Defensivverhalten eine klare Steigerung. «Dass wir zu viele Tore erhalten, hat auch mit der Einstellung zu tun. Wir müssen auch die Drecksarbeit machen.»

An der Aufstellung will Kossmann nichts ändern; der am Montag verpflichtete Kanadier Christian Thomas wird vorerst nicht eingesetzt. «Er dient derzeit als Reserve und Absicherung.»

