«Wir sind es gewohnt, ums Überleben zu kämpfen»

Es war ein bisschen wie an Weihnachten, an diesem Dienstagabend um 20 Uhr in der Valascia. Einerseits wegen den auch im März noch immer empfindlich kühlen Temperaturen in der Leventina. Aber noch viel mehr wegen den vielen erwartungsfrohen Gesichtern und den glänzenden Augen im weiten Rund.

Das Playoff kannte man in Ambri zuletzt nur noch vom Hörensagen. Vielmehr hatte ihr Team Jahr für Jahr einen Überlebenskampf gegen den Abstieg zu bestreiten. Doch in diesem Jahr rockten die Leventiner die Liga, bildeten zusammen mit den SCL Tigers das Überraschungsteam der Liga und schafften erstmals seit 2014 wieder den Einzug ins Playoff.

Seit 2006 wartet Ambri auf einen Sieg im Playoff

Damals war das eine kurze und schmerzhafte Angelegenheit. Fribourg fertigte die Tessiner mit 4:0 ab. Der letzte Sieg Ambris in einem Playoff-Match geht bis ins Jahr 2006 zurück, als man Kantonsrivale Lugano im Viertelfinal heftigen Widerstand bot, aber die Serie letztlich mit 3:4 verlor. Bis ins Jahr 2000 muss man gar zurück blättern, um einen Einzug von Ambri in die Halbfinals zu finden. Damals setzten sich die Leventiner mit 4:1-Siegen gegen Bern durch.

19 Jahre später scheint die Zeit wieder reif für die eine oder andere Playoff-Erfolgsmeldung. Weil Sportchef Paolo Duca eine neue Identität geschaffen hat, die gefällt. Weil Trainer Luca Cereda ein seriöser und moderner Schaffer ist. Und weil da ein junges, hungriges Team am Werk ist, das durch einige Ausnahmekönner wie Ligatopskorer Dominik Kubalik oder Dominic Zwerger, der eben gerade zu Österreichs Eishockeyspieler des Jahres gewählt wurde, auch Glamour versprüht.

Die Euphorie im Tal ist deshalb riesig. Die Gemeinde Quinto, der die beiden Dörfer Ambri und Piotta angehören, rief kurzerhand für alle Viertelfinal-Termine (auch die Auswärtsspiele!) jeweils eine Freinacht aus. Und die Clubleitung kreierte eigens für die Playoff-Heimspiele neue, spezielle Matchtrikots. Es zeigt wie sehr eine ganze Region diesen Moment ersehnte und wie gross der Stolz ist, wieder dazu zu gehören.

«Entweder geben wir auf oder wir bleiben dran»



Dumm nur, dass es am Dienstagabend letztendlich nichts mit einer freudetrunkenen Freinacht für die Mehrzahl der 6090 Fans wurde. Sie verwandelten die Valascia zwar zwischenzeitlich in ein Tollhaus, als ihr Team einen 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung verwandelte. Aber am Ende musste Ambri trotzdem mit einer 2:3-Niederlage vom Eis. Nichts wurde es mit dem ersten Playoff-Sieg seit 13 Jahren. Biel war zwar keineswegs besser, aber abgeklärter. Es war eine bittere Lektion für die Mannschaft und deren Anhang.

«Es gibt nun zwei Möglichkeiten», bilanzierte Cereda nach dem Spiel, «entweder geben wir auf oder wir bleiben dran.» Es versteht sich von selbst, dass der 37 Jahre junge Ambri-Trainer die zweite Variante vorzieht: «Wir werden dran bleiben, am Donnerstag in Biel erneut kämpfen und alles versuchen. Wenn man das tut, wird man früher oder später auch dafür belohnt. Unsere Richtung stimmt, jetzt müssen wir diesen Weg einfach weiter gehen.»

Nach dieser unglücklichen Niederlage habe er noch mehr Hunger als zuvor, fuhr Cereda fort, «denn wir haben gesehen, dass etwas drin liegt für uns.» Und die Mentalität bei Ambri stimme, um diesen anspruchsvollen Kampf anzunehmen: «Das Leben von Ambri ist so, wir sind es uns gewohnt, jeden Tag ums Überleben zu kämpfen und nicht nur um Siege.»

