Als die Schweden uns das Gold aus der Hand rissen

Als Sven Andrighetto zu seinem Penalty anlief und diesen souverän verwandelte, da war die Schweiz zumindest mit einem Zehen Weltmeister. Doch weil die nachfolgenden Schweizer (Fiala, Corvi, Haas, Niederreiter) allesamt scheiterten, aber die Schweden Ekman-Larsson und Forsberg trafen, zerplatzten die Gold-Träume an diesem späten Sonntagabend im Mai 2018 in Kopenhagen eben doch noch. Und am Ende jubelten – wie bereits 2013 – doch wieder diese Schweden.

In 73 Tagen beginnt die Eishockey-WM in der Schweiz. In einer siebenteiligen Serie stimmt 20 Minuten seine Leser auf den Grossanlass ein und blickt nochmals auf schillernde WM-Momente zurück.



Im Gegensatz zu damals (klare 1:5-Niederlage) waren die Schweizer nur einmal im Rückstand. Leider ganz zum Schluss nach Forsbergs Penalty. Zuvor brachten Nino Niederreiter (1:0) und Timo Meier (2:1) die Nati im Spiel jeweils in Führung und dann auch noch Andrighetto im Penaltyschiessen.

Kevin Fialas Gold-Puck

Und dann ist da auch noch jene Szene, welche die Schweizer Hockeyfans bis heute schmerzt. Als Kevin Fiala kurz vor Ablauf der Verlängerung den Gold-Puck auf dem Stock hatte, aber Schweden-Goalie Anders Nilsson cool blieb und diesen in seiner Fanghand versteckte. Das alles liess diese Niederlage derart brutal werden, und es dauerte dieses Mal wesentlich länger, bis sich die Schweizer über die Silbermedaille freuen konnten als bei ihrem Coup 2013.

«Ich bin immer noch wütend», sagte Fiala am Tag danach beim warmen Empfang durch die Fans in Glattbrugg. «Die Enttäuschung ist immer noch enorm gross», erläuterte auch Goalie Leonardo Genoni einige Meter neben ihm. Die Silbermedaille hatte er nicht um den Hals, sondern in der Hosentasche verstaut und erklärte dazu: «Ich werde nicht gerne Zweiter.»

Von der Fast-Blamage zu WM-Silber

Dabei hätte gerade Genoni stolz sein können. Mit einer phänomenalen Darbietung beim 2:1-Sieg im Halbfinal gegen Kanada hatte er die Medaille erst ermöglicht. Es war der Höhepunkt eines Steigerungslaufs, den die Nati in Kopenhagen hingelegt hatte. In ihrem Startspiel entging sie nur knapp einer Blamage und konnte gegen Aufsteiger Österreich erst in der Verlängerung 3:2 gewinnen. Damals stand die Mannschaft von Patrick Fischer in der Kritik. Zwei Wochen später lagen ihr die Herzen zu Füssen.

