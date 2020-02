Geisterspiel in Rapperswil – und auch in Davos?

Am Mittwoch wurden bereits die beiden Partien Ambri - Davos (am Freitag) und Lugano - Ambri (am Samstag) zu Geisterspielen erklärt. Nun müssen auch die ersten Partien in der Deutschschweiz ohne Publikum ausgetragen werden.

Es betrifft das Match Rapperswil-Jona Lakers - Lugano vom Freitag. Dies nachdem im Lauf des Donnerstags die ersten Coronavirus-Fälle in der Deutschschweiz publik wurden. Gerüchteweise ist auch das Spiel vom Samstag in Davos gegen die Rapperswil-Jona Lakers betroffen. Noch gibt es dafür aber keine offizielle Bestätigung.

Ob dies erst der Anfang ist und noch weitere Eishockey-Begegnungen dieses Wochenendes zu Geisterspielen erklärt werden, ist derzeit nicht abzuschätzen. Und ebenso nicht, ob demnächst auch die ersten Fussballspiele in der Schweiz ohne Publikum stattfinden müssen.

Im Eishockey werden am Freitag und Samstag die beiden letzten Qualifikationsrunden der National League ausgetragen, danach ist eine Woche Pause, ehe für den 7. April der Playoffstart vorgesehen ist. Am Montag werden sich die Clubs zu einer ausserordentlichen Ligaversammlung treffen und das weitere Vorgehen besprechen.

Eishockey

(mal)