Berner Derby-Emotionen und zwei Premieren

Da ist einerseits das Berner Derby zwischen dem SC Bern und dem EHC Biel, Emotionen sind da garantiert. Gleich zwei Premieren bietet die andere Serie: Zug gegen Lausanne gab es im Playoff noch nie. Und die Waadtländer konnten sich erstmals in ihrer Vereinsgeschichte für die Halbfinals qualifizieren.

Umfrage Was gibt es für einen Playoff-Final? Bern - Zug

Bern - Lausanne

Zug - Biel

Biel - Lausanne

Einige SCB-Stars müssen gegen Biel eine Schippe drauflegen



Der Berner Traum von drei Berner Teams in den Halbfinals ist zwar knapp geplatzt. Aber ein Playoff-Halbfinal zwischen Bern und Biel sowie das Wissen, dass der Kanton einen ­Finalisten stellen wird, ist ja auch nicht so übel.

Der EHC Biel ist als Organisation in den letzten Jahren immer besser und professioneller geworden, und die Seeländer sind inzwischen zweifellos auch in der Lage, dem SC Bern in einer Best-of-7-Serie alles abzuverlangen. Oder sogar noch mehr. Der SCB hatte in den Viertelfinals mit Genf wesentlich mehr Mühe als Biel in der Serie mit Ambri.

Der Qualifikationssieger muss daher nun einen Gang höherschalten, und vor allem ist es höchste Zeit, dass einige Leistungsträger wie Ebbett, Rüfenacht, Haas und auch Genoni eine Schippe ­drauflegen und ihr bestes Hockey zeigen. Andernfalls wird es gegen Biel schwierig. Es ist dem SCB absolut zuzutrauen, dass er es nun versteht, seine immense Playoff-Erfahrung auszuspielen. Je enger die Serie wird, desto wichtiger wird diese sein.

Tipp von 20 Minuten: Bern – Biel 4:3

Akku ist voll! Zugs Wespenschwarm kann auch Lausanne richtig nerven

Der EVZ hat in diesem Playoff bislang den überzeugendsten Eindruck hinterlassen, ist gegen Lugano mit 4:0 durchmarschiert. Das macht es zum Start vielleicht etwas schwierig, wieder auf Betriebstemperatur zu kommen, aber längerfristig wird dieser wieder aufgeladene Akku den Zentralschweizern zugutekommen.

Für ihr Hockey, bei dem sie den Gegner permanent wie ein um den Kopf schwirrender Wespenschwarm nerven und mit ihrem konsequenten Forechecking unter Druck setzen, braucht es frische Beine. Lausanne muss sich gegenüber der Viertelfinal-Serie gegen die SCL Tigers (4:3) deutlich steigern, will es eine Chance haben. Zu vieles hing da von der Paradelinie Jeffrey, Vermin, Bertschy ab. Auch die Defensive war nicht über alle Zweifel erhaben.

Für eine gewisse Brisanz sorgt das Goalie-Duell: Zugs Tobias Stephan übernimmt nächste Saison in Lausanne den Job von Sandro Zurkirchen. Dieser wiederum hat sein Goalie-Handwerk in Zug erlernt und flüchtet Ende Saison wegen Stephan nach Lugano.

Tipp von 20 Minuten: Zug - Lausanne 4:1

Eishockey

(mal)