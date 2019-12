HCD führt und kann weiter in Überzahl spielen

Es ist das Duell zweier Mannschaften, die sich den ZSC Lions bedrohlich genähert haben. Dem Tabellenzweiten Davos fehlen drei Punkte zum Leader, dem Tabellenvierten EV Zug vier – und beide haben zwei Spiele weniger absolviert als die Zürcher.





Hockey live auf 20 Minuten

Der EVZ hat drei seiner letzten vier Partien gewonnen, am Dienstag feierte Leonardo Genoni beim 3:0 in Lausanne seinen ersten Shutout der Saison. Der Gipfelsturm der Davoser wurde jüngst mit zwei Niederlagen in Genf und gegen Ambri gebremst.

Die Frage vor dem Direktvergleich lautet also: Setzen die Zuger ihren Aufwärtstrend in der heimischen Bossard-Arena fort oder finden die Davoser zum Siegen zurück?

Eishockey

(20 Minuten)