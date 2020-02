Ajoie schafft gegen Davos das Cupwunder

Über 7000 Ajoie-Fans waren nach Lausanne an den Cupfinal angereist, sie verwandelten die Vaudoise Arena in ein wahres Tollhaus und werden diesen Sonntagabend wohl nie mehr vergessen. Mit dem Cupsieg realisierte der HC Ajoie den grössten Erfolg in der 47-jährigen Vereinsgeschichte.

Umfrage Hast du erwartet, dass Ajoie den Cupfinal gewinnt? Ja, ich habe gedacht, sie können die Sensation schaffen.

Ich weiss nicht.

Nein, das hätte ich dem Team nicht zugetraut.

Möglich machte dieses Wunder eine gnadenlose Effizienz des Tabellenzweiten der Swiss League in Überzahl. Von den fünf ersten Zweiminuten-Strafen gegen den HCD nutzten die Jurassier nicht weniger als vier aus und führten nach 29 Minuten doch tatsächlich mit 4:0. Ausgerechnet der frühere HCD-Spieler Mathias Joggi konnte sich als zweifacher Torschütze (zum 1:0 und 4:0) feiern lassen.

«Unglaublich, dass das möglich ist»

Davos war zunächst geschockt, aber schaffte es, als Ajoie ein wenig zu übermütig wurde, durch einen Zwischenspurt trotzdem nochmals bis auf 3:4 aufzuschliessen. Doch dann stoppten sich die Bündner durch eine weitere Strafe (durch Mattias Tedenby) selbst und Thibault Frossard gelang das fünfte Powerplay-Tor des Aussenseiters. Schliesslich machten Philip-Michael Devos mit dem 6:3 und Reto Schmutz mit dem 7:3 die Sensation definitiv perfekt. «Das ist unglaublich, dass so etwas für ein Team aus der Swiss League möglich ist», freute sich der starke Goalie Tim Wolf nach dem Coup.

Rekordmeister Davos hat somit nach 2018 erneut einen Cupfinal gegen einen Unterklassigen verloren. Vor zwei Jahren unterlagen die Bündner dem späteren Swiss-League-Aufsteiger Rapperswil-Jona Lakers mit 2:7 und nun also Ajoie mit 3:7.

Die Sendung ist zu hören auf Spotify sowie auf Apple Podcast . Oder direkt hier:

Eishockey

(mal)