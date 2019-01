Darum sind Ambri und die SCL Tigers im Vorteil

Der Strichkampf als Alltag:

Dieser Kategorie gehören Servette, Fribourg und irgendwie auch Biel an, obwohl man bei den Seeländern zwischenzeitlich schon glaubte, sie seien zu einem Spitzenclub aufgestiegen. Diese drei Teams sind den Kampf um einen Playoff-Platz gewohnt, er war für sie in den letzten Jahren zumeist Alltag. Deshalb kann sie ihre aktuelle Tabellenlage auch nicht wirklich nervös machen.

Der Strichkampf als Highlight:

Die SCL Tigers und Ambri waren in den letzten Jahren Stammgäste im Playout. Deshalb ist es für sie keine Belastung, dass sie in den Strichkampf involviert sind, sondern ein Highlight, das zusätzliche Energie freisetzt. Ein weiteres Plus: Das Selbstvertrauen ist derzeit bei keinen anderen involvierten Teams so gross wie bei den Emmentalern und den Leventinern.

Der Strichkampf als Strafe:

Die ZSC Lions, Lugano und auch Lausanne durfte man aufgrund ihrer Kader und ihrer finanziellen Möglichkeiten dort erwarten, wo sich zurzeit nur Zug und Bern aufhalten. Dass sie den Kontakt zur Spitze längst verloren haben und nun sogar hart um ihre Playoff-Teilnahme kämpfen müssen, zeigt auf, dass in dieser Saison schon einiges schiefgelaufen ist. Auch ist die nervliche Belastung für diese drei Clubs am grössten – das Playoff zu verpassen, wäre eine Schmach.

