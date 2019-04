Das Plexiglas schlägt zurück

Sie haben den Turnaround geschafft. Nach zwei Niederlagen in Serie fand Biel in Bern zum Siegen zurück. Damit könnten der EHC am Samstag mit einem weiteren Erfolg in den Final einziehen. Beim 2:0 vom Donnerstagabend brauchte es einen grossartigen Goalie Jonas Hiller und eine Portion Glück. Also genau das, was am Dienstag beim 2:5 zuhause gefehlt hatte.

Damals entstand das 1:0 auf kuriose Weise: Der Puck gelangte auf die Bande vor der Bieler Bank, wurde vom abgerundeten Plexiglas allerdings wieder ins Spielfeld befördert. Hiller schaltete ab, ging davon aus, dass die Partie unterbrochen wird. Dummerweise haben es die Schiedsrichter nicht (oder anders?) gesehen, als der Biel-Goalie. Berns Simon Moser profitierte und erzielte die Führung. Hiller war danach ausser sich.



Das kuriose 1:0 des SCB gegen Biel. Video: SRF

Wie schnell es im Sport doch gehen kann: Nur zwei Tage später passierte in der Berner Postfinance Arena Ähnliches. Dieses Mal profitierte jedoch Biel: Andrew Ebbett versucht in der 59. Minute den Puck in die Bieler Zone zu spedieren, doch die Scheibe prallt vom Plexiglas direkt vor den Stock von Marc-Antoine Pouliot. Der Kanadier hat keine Mühe, das leere Tor zu treffen und mit dem 2:0 die Partie zu entscheiden.

