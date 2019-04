Das entscheidende Duell der beiden Supergoalies

Leonardo Genoni und Jonas Hiller: Sie stehen für Schweizer Torhüterarbeit in Perfektion. Und wie die aussieht, zeigten sie in den letzten Tagen in der Playoff-Halbfinal-Serie zwischen Bern und Biel. Sie machen den Laden dicht, bewegen sich auf einem unfassbaren Niveau. Berns Genoni und Biels Hiller liessen beide in den letzten beiden Partien gerade mal ein Törchen zu.

Als Genoni 2007 der Nachfolger von Hiller wurde

Der 31-jährige Zürcher Leonardo Genoni und der 37-jährige Appenzeller Jonas Hiller. Zwei der grössten Schweizer Goalies aller Zeiten. Mit Biografien, die sehr ähnlich sind und doch auch unterschiedlich. Beide wurden beim HC Davos zu Meistergoalies ausgebildet, vom legendären Goalie-Trainer Marcel Kull. «Ihm habe ich enorm viel zu verdanken. Ohne ihn wäre ich heute wohl noch immer beim SC Herisau», sagte Hiller vor zwei Jahren über seinen wichtigsten Förderer.

Als Hiller 2007 auszog, um die NHL zu erobern, wurde Genoni in Davos sein Nachfolger und der nächste Davoser Meistergoalie. Hiller hat im Gegensatz zu Genoni eine NHL-Karriere auf seiner Visitenkarte stehen. 437 Spiele bestritt er zwischen 2007 und 2016 in der besten Liga der Welt. Dafür führt Genoni, der 2016 von Davos zum SCB weiterzog, nach Meistertiteln mit 4:3 und gewann mit der Nati, im Gegensatz zu Hiller, eine WM-Silbermedaille (2018 in Kopenhagen).

Eine langjährige Freundschaft

Persönlich kennen gelernt haben sich Hiller und Genoni in Davos, als Genoni der HCD-Keeper war und Hiller als NHL-Trainingsgast im Sommer dort weilte. In dieser Zeit fanden sie auch privat den Zugang zueinander und wurden sogar Freunde. Regelmässig treffen sie sich auch heute noch in ihrer Freizeit, jeweils mit ihren Familien. Deshalb war es auch nie ein Problem, wenn Genoni und Hiller in der Nati das Schweizer Goalie-Duo bildeten. Missgunst ist für sie ein Fremdwort.

Missgunst wird es auch heute in diesem entscheidenden, nervenaufreibenden siebten Halbfinal-Endspiel (ab 20 Uhr im Ticker) keine geben. Einer der beiden wird enttäuscht sein. Aber es gleichzeitig dem anderen gönnen. Weil der gegenseitige Respekt gross ist. Es sind nicht nur zwei Topgoalies, die sich gegenüberstehen, sondern auch zwei grosse Persönlichkeiten. Und die Tür in den Final kann eben nur für einen aufgehen.

