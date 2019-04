Das ist das wahre Problem des EHC Biel

Natürlich kommt dieses Bieler Halbfinal-Trauma gegen Lugano in der letzten Saison wieder hoch. 2:0-Führung in der Serie, 3:0-Führung in Spiel 3 – am Ende zogen die Tessiner mit 4:2-Siegen in den Final ein. Nun ist Biel dasselbe widerfahren: 2:0 geführt gegen Bern, und dann die nächsten beiden Spiele verloren. Kommt es nun also wieder gleich? Brechen die Seeländer ein?

Die Gelassenheit des Beat Forster

Gegen aussen lassen sich die Spieler nichts anmerken. Spiel 4 sei doch keine Schlüsselpartie gewesen, sagt Beat Forster. Wie oft habe er in seiner Karriere schon erlebt, dass aus einem 2:0 ein 2:2 wurde: «Es gibt dann einfach eine neue Serie.» Forster darf so argumentieren, der 36-Jährige kennt das Playoff und ist mit sechs Titeln einer der erfolgreichsten Schweizer Eishockeyspieler.

Bei Biels Playoff-Topskorer Jason Fuchs tönt es ähnlich: Sein Team sei immer noch gut unterwegs, das Selbstvertrauen sei intakt. Und sowieso: «Dieses Jahr ist anders, wir sind besser, haben aus der letzten Saison gelernt.»

Die unglaublich schlechte Boxplay-Quote

Blendet der EHC Biel all die Diskussionen um verspielte 2:0-Führungen aus und betrachtet die Serie gegen Bern nüchtern, sieht er ein anderes Hauptproblem als die Reihenfolge der Siege: das Boxplay.

Bei 12 Powerplays schoss der SCB 6 Tore – das ergibt eine unglaublich schlechte Bieler Unterzahl-Erfolgsquote von 50 Prozent. Im Viertelfinal gegen Ambri war das Boxplay zwar genauso schlecht, dort konnte es Biel aber mit dem Spiel bei 5 gegen 5 kompensieren – das geht gegen Bern nicht mehr. Paradox: In der Qualifikation lag die Boxplay-Quote bei 83 Prozent – Biel war die Nummer 4 der Liga …

