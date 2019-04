«Meisterschütze zu sein, ist surreal»

Wie schon im letzten Jahr ist es ein Verteidiger, der zum Meisterschützen wurde. Damals war es Patrick Geering für die ZSC Lions im siebten Final-Spiel gegen Lugano, nun also Blum in der fünften Partie gegen Zug. Meisterschütze Eric Blum, wie hört sich das für ihn an?

«Das hätte ich mir nie erträumen lassen, es ist einfach nur geil und irgendwie surreal», erklärte Blum sichtlich überwältigt, gab die Blumen aber sogleich weiter: «Ich durfte das entscheidende Tor schiessen, aber die Lorbeeren gehören allen. Jeder hat geholfen, dass wir dies geschafft haben, jeder ist aufgestanden und hat seinen Beitrag geleistet. Das hat uns in diesem Jahr ausgemacht.»

«Es wird immer schwieriger, Meister zu werden»

Für den 32-jährigen Ex-Nationalspieler ist es der dritte Titel nach 2016 und 2017, «aber erstmals können wir diesen im eigenen Stadion feiern und das ist phantastisch.» Er sei nun auch nicht in der Lage, die einzelnen Titel miteinander zu vergleichen: «Ich bin gerade völlig in diesem Moment. Der Weg zum Titel war so zäh und alles so eng. Es wird in dieser Liga immer schwieriger, Meister zu werden.»

Was der SCB in diesem Playoff erlebt habe, mit den harten Spielen und den vielen Verlängerungen im Viertelfinal gegen Servette, den sieben Spielen gegen Biel und den umkämpften Siegen gegen Zug, sei wie eine Lebensschule gewesen, meinte Blum weiter.

«Es gab extrem viel Widerstand, wir mussten viel Kritik einstecken und waren lange nicht in der Lage, in den Heimspielen zu liefern. Aber wir versuchten das auszublenden und stets positiv zu bleiben. Was wir hier erlebt haben, kann jeder einzelne mitnehmen, das wird er nie vergessen.»

Der erste Titel mit dem langjährigen Weggefährten

Enorm freut sich Blum, dass auch sein langjähriger Weggefährte Matthias Bieber Teil des SCB-Teams ist und erstmals in seiner Karriere Meister wurde. Ein Jahr nach dessen bitteren Abstieg mit dem EHC Kloten.

Die beiden spielten einst gemeinsam bei den GCK Lions, zogen dann zusammen nach Langnau aus, gemeinsam spielten sie später in Kloten und nun waren sie seit dieser Saison wieder vereint in Bern. Blum gerührt: «Er ist einer meiner besten Freunde und ich mag ihm dies so sehr gönnen. Diesen Titel mit ihm erleben zu dürfen, ist unglaublich schön und lässt sich nicht in Worten fassen.»

