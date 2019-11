Davos stürzt Lugano tiefer in die Krise

Am Samstag hatte der HC Davos nach sieben Siegen beim 2:3 gegen Genf-Servette erstmals verloren. Nun kehrten die Bündner aber auf schnellstmöglichem Wege zurück auf die Siegerstrasse. Der HC Lugano ging im Landwassertal zwar bei Spielmitte dank einer Tor-Doublette innert 17 Sekunden 2:0 in Führung. Weil der HC Davos danach aber sehr stark reagierte und den Umschwung regelrecht erzwang, gingen die Tessiner dennoch leer aus. Das 2:3 war die sechste Niederlage Luganos in Folge, das Tor des Abends gelang dem Davoser Stürmer Enzo Corvi, der beim 3:2-Gamewinner (48.) nach grandioser Vorarbeit Perttu Lindgrens im Powerplay erstmals in der Saison ins Tor traf.

Umfrage Findet Lugano aus der Krise? Nein, ab jetzt geht es nur noch abwärts.

Ja, Sami Kapanen weiss, was er tut. Bald folgen die Siege.

33:21 lautete am Ende das Verhältnis der Torschüsse zugunsten von Davos, alleine 13:4 im Schlussdrittel, in dem die Tessiner nur zu einer wirklich guten Chancen kamen. Allerdings hätte Luganos Topskorer Linus Klasen zwingend das dritte Tessiner Tor erzielen müssen. Obwohl er HCD-Goalie Joren van Pottelberghe bereits ausgespielt hatte, hob er den Puck übers Tor. Ein Tessiner Punktgewinn wäre indes sehr glücklich gewesen. Bereits die Startphase gehörte klar Davos, Lugano konnte sich nur zum Ende des Startdrittels aus der Umklammerung lösen und verpasste da zwei Mal nur knapp das 1:0.

Im zweiten National-League-Spiel des Abends bezwang Genf-Servette die Rapperswil-Jona Lakers mit 6:2.

