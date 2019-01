Del Curto wird das Feuer entfachen

Die ZSC-Saison war bisher eine zum Vergessen. Die so hochdekorierte Mannschaft spielte weit unter ihren Verhältnissen, und Jungtrainer Serge Aubin schaffte es einfach nicht, ihr Leben einzuhauchen. Hätten die Zürcher am 23. Dezember gegen Fribourg verloren, der Kanadier hätte das neue Jahr nicht mehr als ZSC-Trainer begonnen. Doch Fredrik Pettersson verschaffte ihm mit seinen zwei späten Toren zur Wende eine Gnadenfrist.

Ein Pyrrhussieg, musste man vermuten, als die Zürcher Anfang 2019 etwas öfter zu gewinnen begannen. Denn trotz positiver Resultate spürte man nicht, dass unter Aubin die nötige Dynamik entstehen konnte. Und das erkannte auch die sportliche Leitung. Es wäre für Sven Leuenberger vertretbar gewesen, an Aubin festzuhalten und die Saison mehr schlecht als recht zu Ende zu bringen. Doch er entschied sich dafür, die Notbremse zu ziehen. Das ist mutig und richtig. Lieber ein Ende mit Schrecken (für Aubin), als ein Schrecken ohne Ende.

Arno Del Curto verkörpert genau das Eishockey, das die ZSC Lions stark macht. Laufen, laufen, laufen! Wie gut sie sind, wenn sie ihr Tempo ausspielen, wenn sie den Gegner permanent unter Druck setzen, bewiesen sie im letztjährigen Playoff. Es wird spannend sein zu sehen, was der feurige Engadiner mit dieser Mannschaft anstellt. Und was im Hallenstadion los sein wird, wenn er am Samstag sein erstes ZSC-Heimspiel seit über 25 Jahren begeht. Ein Tipp: Sichern Sie sich Ihr Ticket rechtzeitig!

Del Curtos Rückkehr nach Zürich, in die Stadt, die ihm so am Herzen liegt, ist eine wunderschöne Geschichte. Eine Garantie, dass sie vom Erfolg gekrönt wird, gibt es nicht. Aber eines ist sicher: Er wird beim ZSC wieder das Feuer entfachen.

